टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया ने अचानक UK-टूर पर क्यों टेके घुटने? ये रहे 5 बड़े कारण

IND vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद से भारत को अपने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. भारत को आयरलैंड के खिलाफ पिछले महीने के आखिरी में खेली गई दो मैचों की T20I सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है. जुलाई महीने में भी टीम इंडिया की किस्मत नहीं बदली. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में लगातार दो मैच हारने के बाद टीम इंडिया 0-2 से पीछे है. इस T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था.
ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तो भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया इस मैच में सिर्फ 76 रन पर ऑलआउट हो गई थी. 20 साल के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब भारत को किसी T20I मैच में 100 या उससे ज्यादा रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इस साल की शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद, इस हार ने टीम इंडिया के आक्रामक बैटिंग अप्रोच, टीम कॉम्बिनेशन और हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम की दिशा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया ने अचानक UK-टूर पर क्यों घुटने टेके, इसके 5 बड़े कारणों पर नजर डालते हैं.
आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया के बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. आयरलैंड के खिलाफ पिछले महीने के आखिरी में खेली गई दो मैचों की T20I सीरीज में भारतीय टीम एक भी बार 155 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई. पहले टी20 मैच में टीम इंडिया 148 रन पर ऑल आउट हो गई. दूसरे टी20 मैच में भी टीम इंडिया सिर्फ 153 रन ही बना पाई. भारत पहला टी20 मैच 34 रन और दूसरा टी20 मुकाबला 1 रन से हार गया. इंग्लैंड में टीम इंडिया ने पहले टी20 मैच में 189 रन बनाए थे, लेकिन बारिश के कारण मैच बेनतीजा रहा. दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया 190 रन बनाकर भी मैच हार गई, जबकि तीसरे टी20 मैच में उसके सभी बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया. टीम इंडिया इस मुकाबले में 76 रन पर ढेर हो गई.
आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण गेम अवेयरनेस की बजाय आक्रामकता पर बहुत ज्यादा निर्भर होना रहा. ओपनिंग में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी तीनों ही बल्लेबाजों ने जरूरत से ज्यादा आक्रामकता दिखाने के चक्कर में अपने विकेट्स गंवाए हैं. मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर ने भी ठीक वही काम किया है. कोई भी बल्लेबाज ऐसा नजर नहीं आया, जिसने अंत तक बैटिंग करने की जरूरत समझी हो.
UK-टूर पर टीम इंडिया की नाकामी का सबसे बड़ा कारण खराब टीम सेलेक्शन भी रहा है. भारतीय टीम को अपने बैटिंग ऑर्डर और टीम कॉम्बिनेशन पर फिर से सोचने की जरूरत है. कुलदीप यादव को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टी20 टीम में मौका ही नहीं मिला. मोहम्मद सिराज जैसे धारदार गेंदबाज को भी नजरअंदाज किया गया. जिन गेंदबाजों को मौका मिला, वह सभी UK-टूर पर विरोधी बल्लेबाजों के सामने सरेंडर करते हुए नजर आए.
अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाजों ने UK-टूर पर 10 से ज्यादा की इकोनॉमी रेट से रन लुटाए हैं. ऑलराउंडर शिवम दुबे भी गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. ऐसा ही हाल लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का रहा है. तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने कुछ हद तक टीम इंडिया के लिए अच्छी गेंदबाजी की है. भारत की गेंदबाजी का पूरी तरह से फ्लॉप होना, UK-टूर पर उसकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण रहा है.
भारत के बल्लेबाज हों या गेंदबाज UK टूर के लिए तैयारियों की कमी साफ नजर आई. आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया पहला ही टी20 मैच 34 रन से हारने के बाद सबक ले सकती थी और वापसी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय मैनेजमेंट और टीम ने लगातार गलतियां की और आयरलैंड के खिलाफ पहली बार कोई इंटरनेशनल सीरीज गंवा दी. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया से कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन पहला टी20 मैच बारिश से धुलने के बाद श्रेयस अय्यर की सेना ने लगातार दो टी20 मैच गंवा दिए. भारतीय टीम समय रहते इंग्लैंड में हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाई.