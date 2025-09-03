मोहम्मद शमी के 5 बड़े रिकॉर्ड जिसने पलट दी कहानी, आईसीसी टूर्नामेंट में बन जाते हैं खूंखार

Happy Birthday Mohammed Shami: भारत के खू्ंखार गेंदबाजों में एक मोहम्मद शमी बुधवार (3 सितंबर) को 35 साल के हो गए. उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कई मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत दिलाई. शमी ने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में कमाल किया है. वह पिछले कुछ समय से फिटनेस की समस्याओं से जूझ रहे हैं. इस कारण लगातार टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पा रहे हैं. शमी ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में कहर बरपा दिया था और उसके बाद उनका करियर चोटों के कारण पटरी से उतर गया है.

गेंदबाजों के 'मिस्टर आईसीसी'

शमी का प्रदर्शन यूं तो लगभग हर मुकाबले में अच्छा रहा है, लेकिन वह आईसीसी टूर्नामेंट में उतरते ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. उस दौरान उनकी गेंदों का सामना करना आसान नहीं होता है. जिस तरह शिखर धवन को बल्लेबाजों में 'मिस्टर आईसीसी' कहा जाता है, उसी तरह गेंदबाजों में यह सम्मान शमी को मिलता है. उन्होंने पिछले एक दशक में कई बार इसे साबित किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

शमी के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना काफी मुश्किल है. हम उनमें से 5 बड़े रिकॉर्ड के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट: मोहम्मद शमी आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने अब तक 23 मैचों में 64 विकेट झटके हैं. शमी ने इस दौरान वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया है.

ये भी पढ़ें: मयंती लैंगर से ग्रेस हेडन तक...दुनिया की टॉप-10 फीमेल स्पोर्ट्स एंकर, मैच में लगाती हैं ग्लैमर का तड़का

आईसीसी टूर्नामेंट में 5 बार 5 विकेट हॉल: मोहम्मद शमी आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान 5 बार 5 विकेट हॉल (एक मैच में 5 या उससे अधिक विकेट) लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं. वह आईसीसी इवेंट में उतरते ही पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और यह रिकॉर्ड इस बात को सच साबित कर रहा है.

सबसे तेज 200 वनडे विकेट: मोहम्मद शमी के नाम वनडे में एक बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज है. वह भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को किया तहस-नहस...एशिया कप से पहले दिखाई औकात, 5 दिन में ही ले लिया बदला

वर्ल्ड कप में 5 विकेट हॉल: मोहम्मद शमी भारत के लिए 2025, 2019 और 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है. इस दौरान उन्होंने कातिलाना गेंदबाजी की है. शमी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने चार बार ऐसा किया है.

चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त डेब्यू: शमी 2025 में पहली बार टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने उतरे. उनके सामने बांग्लादेश की टीम थी. शमी ने पड़ोसी देश के बल्लेबाजों पर कहर बरपा दिया. उन्होंने 5 विकेट लेकर सनसनी मचा दी.