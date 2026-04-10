गेंदबाजी का वो खौफनाक मंजर! जब इन 5 धुरंधरों ने T20I की एक पारी में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

Best T20I bowling figures : टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी घातक गेंदबाजी से इतिहास रचने वाले टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट. सोनम येशे और स्याजरुल इद्रस जैसे खिलाड़ियों ने एक ही पारी में 7 और 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं.
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Best T20I bowling figures : क्रिकेट इतिहास में खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए हैं. टी20 क्रिकेट के आने के बाद से तो और अजब-गजब कारनामे देखने को मिले हैं. कभी किसी बल्लेबाज ने 12 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया तो किसी ने एक मैच में 8 विकेट लेकर कमाल दिखाया है. भारत के दीपक चाहर ने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में 3.2 ओवरों में 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे. वह टी20 के एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले बॉलर बन गए थे. उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि दीपक का यह रिकॉर्ड टूटेगा. हालांकि, यह रिकॉर्ड सिर्फ ध्वस्त ही नहीं हुआ बल्कि दीपक टॉप-5 से भी बाहर हो गए हैं.
हम आपको यहां एक टी20 मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले टॉप-5 गेंदबाजों के बारे में बता रहे हैं...
भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे ने 26 दिसंबर 2025 को म्यांमार के खिलाफ वह कर दिखाया जो आज तक कोई पुरुष गेंदबाज नहीं कर सका था. उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 7 रन देकर 8 विकेट झटके, जिसमें 1 मेडन ओवर भी शामिल था. 1.75 की इकॉनमी से की गई इस गेंदबाजी ने म्यांमार की टीम को सिर्फ 45 रनों पर समेट दिया.
मलेशिया के तेज गेंदबाज स्याजरुल इद्रस ने 26 जुलाई 2023 को चीन के खिलाफ कुआलालंपुर में कहर बरपाया था. उन्होंने अपने 4 ओवर में 8 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे. इस स्पेल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनके सभी सातों विकेट क्लीन बोल्ड थे, जिसने उन्हें पुरुष T20I में 7 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बना दिया था.
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बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद ने 11 दिसंबर 2025 को भूटान के खिलाफ गेलफू के मैदान पर अपनी रफ्तार का जादू दिखाया. उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन देकर 7 विकेट चटकाए. इस शानदार प्रदर्शन के साथ वह पुरुष T20I क्रिकेट में एक पारी में 7 विकेट लेने वाले दुनिया के केवल दूसरे गेंदबाज बने.
सिंगापुर के हर्ष भारद्वाज ने 5 सितंबर 2024 को मंगोलिया के खिलाफ एक ऐसा स्पेल डाला जिसने सभी को हैरान कर दिया. मलेशिया के बांगी में खेलते हुए उन्होंने 4 ओवर में 2 मेडन ओवर फेंके और केवल 3 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. उनकी 0.75 की इकॉनमी ने मंगोलियाई टीम को महज 10 रनों के संयुक्त न्यूनतम स्कोर पर रोकने में अहम भूमिका निभाई.
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नाइजीरिया के पीटर अहो ने 24 अक्टूबर 2021 को सिएरा लियोन के खिलाफ ऐतिहासिक गेंदबाजी की थी. लागोस के मैदान पर उन्होंने मात्र 3.4 ओवर में 1 मेडन के साथ 5 रन खर्च किए और 6 विकेट झटके थे. उस समय के लिहाज से यह T20I इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े थे. पीटर ने तब भारत के दीपक चाहर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था.