क्रिकेट इतिहास के 5 धुरंधर, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं फेंकी 1 भी गेंद, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में गेंदबाजी की थी. लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी भी अपने इंटरनेशनल करियर में गेंदबाजी नहीं की है. इनमें से एक नाम भारतीय खिलाड़ी का भी है, जिसने अपने करियर में 195 से भी ज्यादा मैच खेले, लेकिन 1 भी मैच में बॉलिंग नहीं की है. ऐसे में आज हम आपको उन 5 दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल करियर में कभी 1 गेंद तक नहीं फेंकी.

डेविड मिलर

दक्षिण अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज डेविड मिलर 300 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. मिलर अपनी तेज-तर्रार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. उनका नाम दुनिया के बेहतरीन फिनिशर में शुमार होता है. मिलर ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में बॉलिंग करने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी गेंदबाजी नहीं की है.

अजिंक्य रहाणे

भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. रहाणे ने अपने करियर में खेले 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैचों में 8000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं. रहाणे ने लिस्ट ए मैचों में 3 विकेट झटके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी नहीं की.

उपुल थरंगा

उपुल थरंगा ने काफी समय तक श्रीलंका के लिए ओपनिंग की है. उन्होंने वनडे में सनथ जयसूर्या जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भी सलामी बल्लेबाजी की है. लेकिन थरंगा ने अपने इंटरनेशनल करियर में कभी गेंदबाजी नहीं की.

इयोन मॉर्गन

इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान और अपनी शानदार बैटिंग के लिए मशहूर इयोन मॉर्गन आयरलैंड के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में 379 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने अपने करियर में एक बार भी गेंदबाजी नहीं की है.

क्रेग इर्विन

क्रेग इर्विन जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ-साथ कप्तान भी रहे हैं. उन्होंने अपने 15 साल के इंटरनेशनल करियर में 128 वनडे, 71 टी 20 और 30 टेस्ट मैच खेले हैं. हालांकि, उन्होंने कभी इंटरनेशनल करियर में गेंदबाजी नहीं की. इर्विन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 विकेट भी झटके हैं.