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Hindi Newsक्रिकेट5 खिलाड़ी... जिन्हें BCCI ने ODI टीम से दूध में से मक्खी की तरह निकाला, गुमनामी में खत्म हुआ वनडे करियर!

5 खिलाड़ी... जिन्हें BCCI ने ODI टीम से दूध में से मक्खी की तरह निकाला, गुमनामी में खत्म हुआ वनडे करियर!

भारत के 5 क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स ने भारत की ODI टीम से ऐसे बाहर किया, जैसे कोई दूध में पड़ी मक्खी को निकाल देता है. कुछ साल और अगर ये खिलाड़ी वनडे टीम से बाहर रहे तो उनका ODI करियर खत्म हो सकता है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 21, 2026, 06:36 PM IST
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5 खिलाड़ी... जिन्हें BCCI ने ODI टीम से दूध में से मक्खी की तरह निकाला, गुमनामी में खत्म हुआ वनडे करियर!

भारत के 5 क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स ने भारत की ODI टीम से ऐसे बाहर किया, जैसे कोई दूध में पड़ी मक्खी को निकाल देता है. कुछ साल और अगर ये खिलाड़ी वनडे टीम से बाहर रहे तो उनका ODI करियर खत्म हो सकता है. बता दें कि टीम इंडिया में सेलेक्शन होना जितना मुश्किल माना जाता है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल खुद को टीम इंडिया में बरकरार रखना होता है, क्योंकि टीम के बाहर भी कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर तगड़ा कॉम्पिटिशन देते हैं. आइए नजर डालते हैं, उन 5 खिलाड़ियों पर, जिन्हें BCCI के सेलेक्टर्स ने भारत की ODI टीम से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका.

1. उमेश यादव

भारत के 38 साल के तेज गेंदबाज उमेश यादव को अब वनडे टीम में मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. उमेश यादव ने अपना आखिरी वनडे मैच 24 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था. उमेश यादव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 288 विकेट झटके हैं. उमेश यादव का वनडे करियर अब खत्म माना जा रहा है. उमेश यादव ने भारत के लिए 75 वनडे मैचों में 106 विकेट झटके हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उमेश यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 31 रन देकर 4 विकेट है. उमेश यादव 145+ KMPH की स्पीड से गेंदबाजी कर विकेट चटकाने में माहिर रहे हैं.

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2. युजवेंद्र चहल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स ने घातक लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को भी भारत की वनडे इंटरनेशनल टीम से दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया. सेलेक्टर्स इस लेग स्पिनर को लगभग 3 साल से भारत की वनडे टीम में खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं. युजवेंद्र चहल ने टीम इंडिया के लिए 72 वनडे और 80 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 121 और 96 विकेट झटके हैं. युजवेंद्र चहल का वनडे इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका है और भारत की वनडे टीम में उनकी वापसी नामुमकिन के बराबर है. युजवेंद्र चहल बीच के ओवरों में विकेट चटकाने में माहिर रहे हैं. युजवेंद्र चहल ने अपना आखिरी वनडे मैच 13 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.

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3. शार्दुल ठाकुर

तेज गति से स्विंग गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी में माहिर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का वनडे इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका है और भारत की वनडे टीम में उनकी वापसी नामुमकिन के बराबर है. शार्दुल ठाकुर नई गेंद से जितने असरदार रहे, उतने ही पुरानी गेंद से बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाने में माहिर भी थे. शार्दुल ठाकुर ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 19 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट के दौरान खेला था. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को इसके बाद भारत की ODI टीम में फिर कभी मौका नहीं मिला. 34 साल के शार्दुल ठाकुर को अब भारत की वनडे टीम में दोबारा मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. शार्दुल ठाकुर ने भारत के लिए 47 वनडे मैचों में 65 विकेट झटके हैं. शार्दुल ठाकुर ने वनडे में 329 रन भी बनाए हैं.

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4. नीतीश राणा

भारत के मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश राणा का वनडे इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका है और भारत की वनडे टीम में उनकी वापसी नामुमकिन के बराबर है. नीतीश राणा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच साल 2021 में श्रीलंका के दौरे पर खेला था. नीतीश राणा ने 23 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था. नीतीश राणा नंबर 5 पर विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ घातक ऑफ स्पिन गेंदबाजी में भी माहिर रहे हैं. नीतीश राणा IPL में अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी और तूफानी बैटिंग से मैच का रुख पलटते रहे हैं. नीतीश राणा ने भारत के लिए 1 वनडे इंटरनेशनल मैच में 7 रन बनाए हैं.

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5. रवि बिश्नोई

भारत की वनडे इंटरनेशनल टीम से लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की छुट्टी लगभग 4 साल पहले ही हो गई थी. रवि बिश्नोई ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 6 अक्टूबर 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में खेला था. लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को इसके बाद भारत की वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. भारत की वनडे टीम में कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन गेंदबाजों की मौजूदगी के चलते 25 साल के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को अब भारत की वनडे टीम में दोबारा मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. रवि बिश्नोई ने भारत के लिए 1 वनडे इंटरनेशनल मैच में 1 विकेट हासिल किया है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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