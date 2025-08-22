पूरे करियर में कभी भी RUN OUT नहीं हुए ये 5 महान खिलाड़ी, सचिन नहीं... ये भारतीय लिस्ट में शामिल
पूरे करियर में कभी भी RUN OUT नहीं हुए ये 5 महान खिलाड़ी, सचिन नहीं... ये भारतीय लिस्ट में शामिल

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 22, 2025, 05:53 AM IST
पूरे करियर में कभी भी RUN OUT नहीं हुए ये 5 महान खिलाड़ी, सचिन नहीं... ये भारतीय लिस्ट में शामिल

Unique Cricket Records: क्रिकेट अनिश्चितताओं, रोमांच और अजब-गजब नियमों का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. क्रिकेट इतिहास में 5 धुरंधर खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जो कभी टेस्ट फॉर्मेट में रन आउट नहीं हुए हैं. इस लिस्ट में एक दिग्गज भारतीय क्रिकेटर भी शामिल है. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 5 क्रिकेटर्स पर:

1. मुदस्सर नजर

पाकिस्तान (Pakistan) ने पूरी दुनिया को एक से बढ़कर एक गेंदबाज (bowler) दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान (pakistan) का एक बल्लेबाज ऐसा है जो अपने पूरे करियर के दौरान कभी भी रन आउट नहीं हुआ है. उसका नाम है मुदस्सर नजर (Mudassar Nazar).  मदस्सर नजर (Mudassar Nazar) ने पाकिस्तान (pakistan) के लिए 76 टेस्ट मैचों (test matches) में 4114 रन बनाए, जिसमें 10 शतक शामिल थे, वहीं, 122 वनडे (ODI) खेलते हुए नजर ने 2653 रन बनाए.  वह बहुत ही स्पीड से दौड़ते थे. मदस्सर नजर (Mudassar Nazar) पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan cricket team) के कोच (coach) भी रह चुके हैं. 

2. पीटर मे

इंग्लैंड (England) के पू्र्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज पीटर मे (Peter May) अपने पूरे करियर में कभी रन आउट नहीं हुए.  वह बहुत ही क्लासिक बल्लेबाज और शानदार कप्तान (captain) थे. पीटर मे (Peter May) ने इंग्लैंड (england) के लिए 1951 में साउथ अफ्रीका (south africa) के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. पीटर मे (Peter May) ने इंग्लैंड के लिए 66 टेस्ट मैचों में 4537 रन बनाए, जिसमें 13 शतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्चय स्कोर 235 था. वह विकेट के बीच बहुत ही तेजी से दौड़ते थे. 

3. ग्राहम हिक

जिम्बाब्वे (zimbabwe) में जन्म लेने वाले ग्राहम हिक (Graeme Hick) ने इंग्लैंड (england) की तरफ से क्रिकेट खेला.  उन्होंने इंग्लैंड के लिए 65 टेस्ट और 120 वनडे मैच खेले और दोनों ही फॉर्मेट में 3000 से ज्यादा रन बनाए.  उनकी बल्लेबाजी को देखकर फैंस बहुत ही ज्यादा खुश होते थे. ग्राहम हिक (Graeme Hick) अपने पूरे करियर में कभी भी रन आउट नहीं हुए. उन्होंने अपने दम पर इंग्लैंड की टीम को कई मैच जिताए हैं. 

4. कपिल देव

कपिल देव (Kapil dev), भारतीय फैंस के जेहन में ये नाम हमेशा ही बना रहेगा. कपिल देव (Kapil Dev) की कप्तानी में ही टीम इंडिया (Team India) ने 1983 में वेस्टइंडीज (West Indies) टीम को हराकर पहले वनडे वर्ल्ड कप (World Cup) पर कब्जा जमाया था. कपिल (Kapil Dev) ने जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के खिलाफ 175 रनों की आतिशी पारी खेली थी. कपिल देव हमेशा ही अपनी धाकड़ बल्लेबाजी  और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. कपिल ने भारत के लिए 131 टेस्ट मैच में 5248 रन औरर 434 विकेट लिए हैं. वहीं, वनडे क्रिकेट में 3000 से ज्यादा रन और 253 विकेट चटकाए हैं. कपिल देव (kapil dev) अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी रन आउट नहीं हुए वह फिल्डर की नजरों के बीच से रन चुरा लेते थे. 

5. पॉल कॉलिंगवुड

इंग्लैंड (england) की तरफ से तीनों ही फॉर्मेट में खेलने वाले पॉल कॉलिंगवुड (Paul Collingwood) बहुत ही शानदार बल्लेबाज थे. उन्होंने इंग्लिश टीम की तरफ से 68 टेस्ट मैचों में चार हजार से ज्यादा रन बनाए. वह अपनी आक्रामक पारियों के लिए याद किए जाते हैं. पॉल कॉलिंगवुड (Paul Collingwood) कप्तानी में ही इंग्लैंड टीम (England Team) ने 2010 आईसीसी टी20 वर्ल्ड ट्रॉफी (ICC T20 World Trophy) अपने नाम की थी. अपने पूरे टेस्ट करियर (Test Career)  के दौरान ये क्रिकेटर कभी भी रन आउट नहीं हुआ है. 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

;