टी20 वर्ल्ड कप खत्म... 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास, किसी के लिए उम्र तो किसी की फॉर्म बनी रोड़ा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का अंत टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ. सूर्यकुमार यादव ऐसे तीसरे भारतीय कप्तान बने जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत को दिलाया. कई खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप में मौके पर चौका लगाया तो कुछ का करियर इस वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो सकता है. हम आपको 5 ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं.

1.बाबर आजम

लिस्ट में पहला नाम बाबर आजम का है जिनका टी20 वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा और पूरे सीजन फ्लॉप रहे. पिछले 2-3 साल से बाबर का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है, ऐसे में टी20 टीम में बाबर का जगह नहीं बनती दिख रही है. बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के कुछ दिन बाद इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं. बाबर की टेक्निक और स्ट्राइक रेट अक्सर सवालों के घेरे में रहा है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में महज 91 रन बनाए.

2. सूर्यकुमार यादव

टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं. भले ही वह कप्तानी में शानदार रहे लेकिन कैप्टेंसी मिलने के बाद उनकी बल्लेबाजी फीकी हो चुकी है. वहीं, सूर्या की उम्र भी एक बड़ा सवाल हो सकती है. 35 साल के सूर्यकुमार यादव के रिप्लेसमेंट को खोजना मैनेजमेंट ने शुरू कर दिया होगा. वर्ल्ड कप में स्काई ने 9 मैच में 242 रन बनाए और उनका औसत 30.25 का रहा.

3. ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल लंबे समय से टीम का हिस्सा हैं लेकिन अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. 37 साल के मैक्सवेल की टी20 फॉर्मेट में एक दौर में तूती बोलती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से फीके पड़ गए हैं. इस विश्व कप में वह बल्ले से महज 62 रन बनाने में कामयाब रहे. ऐसे में टी20 टीम से उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है और वह भी टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

4. आदिल रशीद

इंग्लैंड के 38 साल के वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर आदिल रशीद भी अब संन्यास की तरफ बढ़ रहे होंगे. 2019 और 2022 में उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को जीत दिलाई थी. लेकिन अब उनका खौफ कम होता दिख रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने महज 13 विकेट चटकाए. अब देखना होगा कि वह कब अपने संन्यास का ऐलान करते हैं.

5. मोहम्मद नबी

अफगानिस्तान के सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद नबी का नाम 5वें नंबर पर है. नबी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं. उन्होंने अफगानिस्तान को कई बड़े मुकाबलों में जीत दिलाई. हालांकि, वह 41 साल के हो चुके हैं. नबी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि यह उनके करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में महज 5 विकेट और 18 रन बनाए.