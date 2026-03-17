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Hindi Newsक्रिकेटकभी फिक्सिंग तो कभी मैनेजमेंट से विवाद, इन 5 होनहार खिलाड़ियों का गंदी आदतों ने किया करियर खत्म

कभी फिक्सिंग तो कभी मैनेजमेंट से विवाद, इन 5 होनहार खिलाड़ियों का गंदी आदतों ने किया करियर खत्म

क्रिकेट की दुनिया में बड़े-बड़े सुरमा हुए. लेकिन, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे, जिन्होंने अपनी खराब आदतों की वजह से बने-बनाए करियर को मिट्टी में मिला दिया. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के बारे में...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:44 PM IST
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क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. कई ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने 22 गज की पट्टी पर जमकर नाम कमाया है. साथ ही अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम अंकित कराया है. लेकिन, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं क्रिकेट जगत में जिन्होंने अपनी खराब आदतों की वजह से पूरा बना-बनाया करियर चौपट कर लिया. कुछ खिलाड़ियों ने मैनेजमेंट से अनबन की, तो कुछ ने अनुशासनहीनता की हदें पर कर दी. ऐसे में आज हम आपको उन 5 बेहतरीन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने शानदार करियर को पूरी तरह से चौपट कर के रख दिया. आइए जानते हैं उन  5 दिग्गजों के बारे में...

पीटरसन का विवादित करियर

पीटरसन इंग्लैंड के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे, लेकिन उनका करियर विवादों से प्रभावित रहा. 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान उन पर अपने ही कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस के बारे में अपमानजनक संदेश भेजने का आरोप लगा, जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया. इसके अलावा, कोच और बोर्ड के साथ उनके खराब संबंधों के कारण उन्हें 2014 में टीम से बाहर कर दिया गया, और इसके बाद वे कभी टीम में वापस नहीं लौट सके.

चरम पर खत्म हुआ करियर

2007 टी-20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे एस श्रीसंत का करियर 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले के बाद पूरी तरह बदल गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उनका शानदार चल रहा करियर अचानक थम गया. हालांकि कई साल बाद उनका बैन हटा लिया गया, लेकिन तब तक वह अपनी पुरानी लय और फिटनेस खो चुके थे, जिसकी वजह से वह पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए.

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लॉर्ड्स में फंसे थे आमिर

लॉर्ड्स टेस्ट में जानबूझकर नो-बॉल डालने के मामले में मोहम्मद आमिर को जेल की सजा के साथ 5 साल का बैन झेलना पड़ा. वापसी के बाद भी वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोच और मैनेजमेंट के साथ सही तालमेल नहीं बना सके. आखिरकार, मानसिक दबाव और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया.

सेलेक्टर्स से रायुडू का पंगा

अंबाती रायुडू का करियर उनकी प्रतिभा से ज्यादा उनके गुस्से और विवादों को लेकर चर्चा में रहा. 2019 वर्ल्ड कप टीम में जगह न मिलने पर उन्होंने चयनकर्ता एमएसके प्रसाद के ‘3D प्लेयर’ वाले बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था कि उन्होंने वर्ल्ड कप देखने के लिए ‘3D चश्मा’ मंगाया है. इस घटना के बाद पैदा हुई नाराजगी और बोर्ड के साथ बढ़ते तनाव के चलते रायुडू ने जल्दबाजी में संन्यास लेने का फैसला कर लिया

अनुशासनहीन  साइमंड्स

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स का करियर मंकीगेट विवाद के बाद धीरे-धीरे गिरावट की ओर चला गया. इसके बाद टीम मीटिंग में शामिल न होना, शराब पीकर प्रैक्टिस में पहुंचना और बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करना उनके लिए भारी साबित हुआ. 2009 टी-20 वर्ल्ड कप से पहले उन्हें टीम से घर भेज दिया गया था, जिसके बाद उनका अंतरराष्ट्रीय करियर लगभग खत्म हो गया.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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5 cricketers who ruined their careerS SrisanthAmbati RayuduMohammad AmirKevin PetersonAndrew symons

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