Dangerous: दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने T20I में ठोके सबसे ज्यादा रन, इनके आतंक से ढेर हो जाते हैं गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे बड़े-बड़े स्टार क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने अपने दम पर कई ऐतिहासिक कमाल किए हैं. इससे क्रिकेट का रोमांच ही बढ़ा है. दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड बनाया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह ताबड़तोड़ रन जड़ने का टैलेंट वर्ल्ड क्रिकेट के सिर्फ चुनिंदा बल्लेबाजों के पास है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 01, 2025, 11:54 AM IST
Dangerous: दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने T20I में ठोके सबसे ज्यादा रन, इनके आतंक से ढेर हो जाते हैं गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे बड़े-बड़े स्टार क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने अपने दम पर कई ऐतिहासिक कमाल किए हैं. इससे क्रिकेट का रोमांच ही बढ़ा है. दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड बनाया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह ताबड़तोड़ रन जड़ने का टैलेंट वर्ल्ड क्रिकेट के सिर्फ चुनिंदा बल्लेबाजों के पास है. आइए एक नजर डालते हैं कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किस-किस बल्लेबाज ने ठोके हैं.

1. बाबर आजम

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने साल 2016 से 2025 के बीच अब तक कुल 130 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 39.57 की औसत के साथ 4,234 रन बनाए. इस दौरान बाबर के बल्ले से 3 शतक और 36 अर्धशतक निकले. बाबर ने 448 चौकों के साथ 73 छक्के भी लगाए.

2. रोहित शर्मा

अपनी कप्तानी में भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप का विजेता बनाने वाले रोहित शर्मा ने साल 2007 से 2024 के बीच 159 टी20 मैच खेले, जिसमें 32.05 की औसत के साथ 4,231 रन बनाए. इस दौरान रोहित ने 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए. सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों में रोहित शर्मा संयुक्त रूप से टॉप पर हैं. उनके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल भी 5 टी20 इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं.

3. विराट कोहली

रन मशीन विराट कोहली ने साल 2010 से 2024 के बीच अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 125 मैच खेले, जिसमें 48.69 की औसत के साथ 4,188 रन बनाए. इस बीच कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाए. इस फॉर्मेट में कोहली के बल्ले से 369 चौके और 124 छक्के देखने को मिले हैं.

4. जोस बटलर

इंग्लैंड के इस स्टार बल्लेबाज ने साल 2011 से 2025 के बीच 144 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 3,869 रन बनाए. 35.49 की औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए बटलर ने 1 शतक और 28 अर्धशतक अपने नाम किए हैं.

5. पॉल स्टर्लिंग

आयरलैंड के इस खिलाड़ी ने साल 2009 से अब तक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 153 मैच खेले, जिसमें 26.69 की औसत के साथ 3,710 रन बनाए. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 1 शतक के साथ 28 अर्धशतक लगाए हैं.

