दुनिया के 5 खतरनाक बल्लेबाज... जिन्होंने वनडे करियर की पहली ही गेंद पर ठोक दिया छक्का

Unique Cricket Records: छक्के के साथ वनडे करियर की शुरुआत करना एक बहुत ही हैरतअंगेज और बड़ी उपलब्धि है, जो उस खिलाड़ी का टैलेंट, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को दिखाता है. अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 12, 2026, 09:32 AM IST
Unique Cricket Records: छक्के के साथ वनडे करियर की शुरुआत करना एक बहुत ही हैरतअंगेज और बड़ी उपलब्धि है, जो उस खिलाड़ी का टैलेंट, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को दिखाता है. अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है. दुनिया में 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 5 बल्लेबाजों पर-

1. क्रेग वैलेस

स्कॉटलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज क्रेग वैलेस ने साल 2016 में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने वनडे करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. क्रेग वैलेस ने वनडे डेब्यू तो 2012 में कर लिया था, लेकिन 2016 में उन्होंने वनडे करियर की पहली गेंद खेली.

2. रिचर्ड नगारवा

जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने वनडे करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था. रिचर्ड नगारवा ने अपने वनडे करियर की पहली गेंद पर मोहम्मद नबी को छक्का लगाया था.

3. जोहान लॉ

साउथ अफ्रीका के जोहान लॉ ने वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा है. जोहान लॉ ने साल 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू करते हुए पहली गेंद पर छक्का लगाया था.

4. जावेद दाऊद

कनाडा के जावेद दाऊद भी लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने 2010 में ये कमाल किया. जावेद दाऊद ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की थी.

5. ईशान किशन

भारत से लिस्ट में एकमात्र नाम ईशान किशन का है. ईशान किशन ने साल 2021 में ये कमाल किया था. ईशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करते हुए करियर की पहली गेंद पर धनंजय डी सिल्वा को छक्का लगाया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा

