वनडे और टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले 5 खूंखार बल्लेबाज, लिस्ट में भारत के इन क्रिकेटर्स का दबदबा

वर्ल्ड क्रिकेट में 5 महान और टैलेंटेड बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का कमाल किया है. वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ना एक बहुत बड़ा और दुर्लभ रिकॉर्ड है. दुनिया के इन 5 महान बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय क्रिकेटर्स का दबदबा है. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 महान बल्लेबाजों पर जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में दोहरा शतक जमाया है.

1. सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे. सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा था. सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 200 रन की पारी खेली थी. सचिन तेंदुलकर ने इसके अलावा अपने 24 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान भारत के लिए 200 टेस्ट में छह दोहरे शतक बनाए.

2. वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग ने 8 दिसंबर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए एक वनडे मैच में 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. सचिन तेंदुलकर के बाद वीरेंद्र सहवाग टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे. भारत के लिए अपने 14 साल के लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में छह दोहरे शतक (2 तिहरे शतक सहित) बनाए थे.

3. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा के नाम वनडे में 3 और टेस्ट क्रिकेट में 1 दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 209, 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 264 और 2017 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 208* रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. टेस्ट में रोहित शर्मा का एकमात्र दोहरा शतक रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था. साल 2019 में रोहित ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में 255 गेंदों पर 212 रन बनाए थे.

4. क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल भी टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. क्रिस गेल ने अपने 22 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 103 टेस्ट और 301 वनडे खेले. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में एक दोहरा शतक और दो तिहरे शतक लगाए. क्रिस गेल ने वनडे में एक बार 200 रन का आंकड़ा पार किया. 24 फरवरी 2015 को कैनबरा में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए 2015 वनडे वर्ल्ड कप मैच के दौरान क्रिस गेल ने 147 गेंदों पर 215 रन बनाए थे.

5. शुभमन गिल

शुभमन गिल टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में दोहरा शतक जड़ने के मामले में दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं. इस बेहद खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल के बाद उनका नाम भी शामिल हैं. शुभमन गिल ने 18 जनवरी 2023 को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक (208) ठोका था. शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक ठोकते हुए 269 रन की पारी खेली थी.