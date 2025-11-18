IPL की पहेली... वर्ल्ड क्रिकेट के 5 सूरमा कभी नहीं लगा पाए शतक, इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाया नाम

IPL: आईपीएल, जिसे युवाओं की लीग कहा जाता है. आज के दौर में टी20 फॉर्मेट की इस लीग में शतक ठोकना बाएं हाथ का खेल बन गया है. एक सीजन में 4-5 शतक आम बात है. बड़ी बात है कि जो बल्लेबाज शतक ठोकते हैं उन्हें भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम कमाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं. लेकिन हम आपको वर्ल्ड क्रिकेट के 5 ऐसे क्रिकेट के महारथियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका खौफ इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब रहा, लेकिन आईपीएल में एक शतक को तरसते रह गए. इस लिस्ट में विदेशी दिग्गज समेत एक भारतीय भी शामिल हैं.

जैक कैलिस

लिस्ट में सबसे पहला नाम जैक कैलिस का है जिन्होंने 6 साल (2008-2014) आईपीएल खेला. लेकिन एक भी शतक लगाने में कामयाब नहीं हुए. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कैलिस का नाम सुनकर गेंदबाज थर्रा जाते थे. कैलिस ने आईपीएल में 98 मैच खेले और 2427 रन उनके नाम दर्ज हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 62 शतक दर्ज हैं.

रिकी पोंटिंग

इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाज पोंटिंग का विकेट लेने को तरसते थे. उन्होंने इंटरनेशनल में शतकों का अंबार लगाया और सचिन के बाद उस दौर के दूसरे सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज थे. लेकिन आईपीएल में उनके शतकों का जादू फीका था और उनके बल्ले से 2008 से 2013 तक आईपीएल सीजन में एक भी शतकीय पारी देखने को नहीं मिली. इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 71 शतकीय पारियां खेली थीं.

केन विलियम्सन

फैब-4 की श्रेणी में आने वाले केन विलियम्सन भी इस लिस्ट में हैं. विलियम्सन ने आईपीएल में खासा समय बिताया और अभी तक 79 मैच खेल चुके हैं. उनके नाम 18 अर्धशतकों की बदौलत 2128 रन भी दर्ज हैं लेकिन एक भी शतक नहीं ठोक पाए. इंटरनेशनल क्रिकेट में विलियम्सन मॉडर्न क्रिकेट के नामी बल्लेबाज हैं और उन्होंने अभी तक 48 शतक ठोक दिए हैं.

मैथ्यू हेडन

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में मैथ्यू हेडन का नाम आता है. उन्होंने आईपीएल के 2 सीजन खेले, जिसमें 32 मैच में 8 फिफ्टी की मदद से 1107 रन बनाए. इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाज उन्हें आउट करने को तरसते थे. लेकिन आईपीएल में मैथ्यू हेडन का भ जादू नहीं चला और उनके नाम एक भी शतक इस लीग में नहीं दर्ज है. इंटरनेशनल क्रिकेट में वह 40 सेंचुरी ठोक चुके हैं.

राहुल द्रविड़

टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले दिग्गज राहुल द्रविड़ का नाम भी इ लिस्ट में शामिल है. द्रविड़ ने 2008 से 2013 तक 89 आईपीएल मैच खेले और 2174 रन बनाए हैं. उनके नाम 11 हाफ सेंचुरी दर्ज हैं, लेकिन एक भी शतक ठोकने में कामयाब नहीं हुए. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 48 सेंचुरी दर्ज हैं.