दुनिया में सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड करने वाले 5 गेंदबाज, पहले नंबर वाला बहुत खतरनाक
Advertisement
trendingNow12897966
Hindi Newsक्रिकेट

दुनिया में सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड करने वाले 5 गेंदबाज, पहले नंबर वाला बहुत खतरनाक

Unique Cricket Records​: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट की दुनिया में कई रोमांचक और हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 खूंखार गेंदबाज हैं, जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया में सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड करने वाले 5 गेंदबाज, पहले नंबर वाला बहुत खतरनाक

Unique Cricket Records​: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट की दुनिया में कई रोमांचक और हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 खूंखार गेंदबाज हैं, जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 गेंदबाजों पर जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है और क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया है.

1. मुथैया मुरलीधरन

श्रीलंका के महान स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं. मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 290 विकेट हासिल किए हैं. मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट के महारिकॉर्ड तक पहुंचने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. वसीम अकरम

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 278 विकेट हासिल किए हैं. वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 916 विकेट हासिल किए हैं.

3. वकार यूनुस

पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है. वकार यूनुस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 253 विकेट हासिल किए हैं. वकार यूनुस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 789 विकेट हासिल किए हैं.

4. मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं. मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 217 विकेट हासिल किए हैं. मिचेल स्टार्क ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 725 विकेट चटकाए हैं.

5. जेम्स एंडरसन

इंग्लैंड के दिग्गज जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं. जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 201 विकेट हासिल किए हैं. जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 991 विकेट चटकाए हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
DNA Analysis
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
DNA Analysis
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
F 35 warship
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
Ajit Doval
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
;