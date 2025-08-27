दुनिया में सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड करने वाले 5 गेंदबाज, पहले नंबर वाला बहुत खतरनाक

Unique Cricket Records​: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट की दुनिया में कई रोमांचक और हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 खूंखार गेंदबाज हैं, जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 गेंदबाजों पर जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है और क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया है.

1. मुथैया मुरलीधरन

श्रीलंका के महान स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं. मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 290 विकेट हासिल किए हैं. मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट के महारिकॉर्ड तक पहुंचने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं.

2. वसीम अकरम

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 278 विकेट हासिल किए हैं. वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 916 विकेट हासिल किए हैं.

3. वकार यूनुस

पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है. वकार यूनुस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 253 विकेट हासिल किए हैं. वकार यूनुस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 789 विकेट हासिल किए हैं.

4. मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं. मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 217 विकेट हासिल किए हैं. मिचेल स्टार्क ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 725 विकेट चटकाए हैं.

5. जेम्स एंडरसन

इंग्लैंड के दिग्गज जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं. जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 201 विकेट हासिल किए हैं. जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 991 विकेट चटकाए हैं.