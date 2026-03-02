5 खतरनाक गेंदबाज... जिन्होंने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर किया क्लीन बोल्ड, लिस्ट में ये इकलौता भारतीय बॉलर

Advertisement
Unique Cricket Records: वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर किसी बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करना बहुत ही मुश्किल और अनोखा रिकॉर्ड है. दुनिया का हर गेंदबाज इस अनोखे रिकॉर्ड को बनाने का सपना देखता है. दुनिया में कुछ चुनिंदा गेंदबाज ऐसे हैं, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर इस अद्भुत कारनामे को अंजाम दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 02, 2026, 11:16 PM IST
Unique Cricket Records: वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर किसी बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करना बहुत ही मुश्किल और अनोखा रिकॉर्ड है. दुनिया का हर गेंदबाज इस अनोखे रिकॉर्ड को बनाने का सपना देखता है. दुनिया में कुछ चुनिंदा गेंदबाज ऐसे हैं, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर इस अद्भुत कारनामे को अंजाम दिया है. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 महान गेंदबाजों पर जिन्होंने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करने का कमाल किया है.

1. फिडेल एडवर्ड्स

फिडेल एडवर्ड्स ने वेस्टइंडीज के लिए 29 नवंबर 2003 को अपना वनडे डेब्यू किया था. फिडेल एडवर्ड्स ने अपने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज बार्नी रोजर्स को क्लीन बोल्ड किया था. तेज गेंदबाज फिडेल एडवर्ड्स ने वेस्टइंडीज के लिए 50 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 60 विकेट हासिल किए हैं.

2. भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 30 दिसंबर 2012 को अपना वनडे डेब्यू किया था. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद हफीज का स्टंप उड़ा दिया था. भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 121 ODI मैचों में 141 विकेट हासिल किए हैं.

3. बिक्रम सोब

बिक्रम सोब ने नेपाल के लिए 7 सितंबर 2021 को अपना वनडे डेब्यू किया था. बिक्रम सोब ने अपने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर पापुआ न्यू गिनी के सलामी बल्लेबाज टोनी उरा को क्लीन बोल्ड किया था. तेज गेंदबाज बिक्रम सोब ने नेपाल के लिए 5 ODI मैचों में 5 विकेट चटकाए हैं.

4. ज्योफ अर्नाल्ड

ज्योफ अरनॉल्ड ने इंग्लैंड के लिए 24 अगस्त 1972 को अपना वनडे डेब्यू किया था. ज्योफ अरनॉल्ड ने अपने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज ग्रीम वॉटसन को क्लीन बोल्ड कर चौंका दिया. तेज गेंदबाज ज्योफ अरनॉल्ड ने इंग्लैंड के लिए 14 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 19 विकेट झटके हैं.

5. क्लाइव लॉयड

वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर क्लाइव लॉयड ने 7 सितंबर 1973 को अपना वनडे डेब्यू किया था. क्लाइव लॉयड ने अपने वनडे डेब्यू की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड के ओपनर माइक स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया. क्लाइव लॉयड ने वेस्टइंडीज के लिए 87 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 8 विकेट झटके हैं. क्लाइव लॉयड ने अपनी कप्तानी में वेस्टइंडीज को 1975 और 1979 का वनडे वर्ल्ड कप जिताया है.

