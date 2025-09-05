दुनिया के 5 खतरनाक गेंदबाज, जिनकी गेंद पर कभी नहीं लगा छक्का, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम
Advertisement
trendingNow12909213
Hindi Newsक्रिकेट

दुनिया के 5 खतरनाक गेंदबाज, जिनकी गेंद पर कभी नहीं लगा छक्का, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम

Cricket Records: क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदों पर एक भी छक्‍का नहीं लगा है. क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. अगर कोई ये सोचे कि दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है, जिसकी गेंद पर कभी छक्का ही नहीं लगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 05, 2025, 03:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया के 5 खतरनाक गेंदबाज, जिनकी गेंद पर कभी नहीं लगा छक्का, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम

Unique Cricket Records​: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. अगर कोई ये सोचे कि दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है, जिसकी गेंद पर कभी छक्का ही नहीं लगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदों पर एक भी छक्‍का नहीं लगा है. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 गेंदबाजों पर जिनकी गेंदों पर कभी एक भी छक्‍का नहीं लगा. 

1. डेरेक प्रिंगल (इंग्लैंड)

इंग्‍लैंड के स्टार गेंदबाज डेरेक प्रिंगल को कौन भूल सकता है. केन्‍या में जन्‍में डेरेन ने अपने करियर की शुरुआत तो बतौर बल्‍लेबाज की थी, मगर उन्‍होंने मध्‍यम गति के गेंदबाज के रूप में भी अपनी पहचान बना ली. उन्‍होंने इंग्‍लैंड की तरफ से 30 टेस्‍ट मैच खेले. डेरेन ने 5 हजार 287 गेंद फेंकी और 70 विकेट हासिल किए, लेकिन कोई बल्लेबाज उन्हें एक छक्का भी नहीं जड़ सका.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2. मुदस्‍सर नजर (पाकिस्‍तान)

1976 से 1989 तक पाकिस्‍तान की तरफ से खेलने वाले मुदस्‍सर नजर ने 76 टेस्ट और 122 वनडे मैच खेले थे. यही नहीं टेस्ट की बात करें तो मुदस्‍सर नजर ने बतौर गेंदबाज 5905 गेंदे फेंकी, लेकिन कोई बल्लेबाज उन्हें एक छक्का भी नहीं जड़ सका.

fallback

3. महमूद हुसैन (पाकिस्‍तान)

पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज महमूद हुसैन को 1952-1953 के भारत दौरे पर पहचान मिली थी. हुसैन ने पाकिस्‍तान के लिए 27 टेस्‍ट मैच खेले. उन्‍होंने इस दौरान 5910 गेंद फेंकी और 68 विकेट लिए. उन्‍होंने भी अपने करियर में कभी छक्‍का नहीं खाया.

fallback

4. कीथ मिलर (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से 55 टेस्‍ट मैच खेलने वाले कीथ मिलर ने अपने करियर के दौरान 170 विकेट हासिल किए. उन्‍होंने इस दौरान 10 हजार 461 गेंद फेंकी, मगर एक भी ऐसी गेंद नहीं फेंकी, जिस पर कोई बल्‍लेबाज छक्‍का लगा पाए.

fallback

5. नील हॉक (ऑस्ट्रेलिया)

पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ी नील हेवक ने 1963 में ऑस्‍ट्रेलिया के लिए डेब्‍यू किया था और 27 टेस्‍ट मैच खेले. उन्‍होंने 145 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे. इस दौरान उन्‍होंने 6 हजार 987 गेंद फेंकीं और उनकी गेंदों पर भी कोई बल्‍लेबाज छक्‍का नहीं लगा पाया.

fallback

FAQ:

1. डेरेक प्रिंगल ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट झटके हैं?

उत्तर: डेरेक प्रिंगल ने इंग्लैंड के लिए 30 टेस्ट मैच खेलते हुए 70 विकेट झटके हैं.

2. मुदस्सर नजर ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी गेंद फेंकी है?

उत्तर: टेस्ट की बात करें तो मुदस्‍सर नजर ने बतौर गेंदबाज 5967 गेंदे फेंकी हैं.

3. महमूद हुसैन ने पाकिस्तान के लिए कितने टेस्ट मैच खेले हैं?

उत्तर: महमूद हुसैन ने पाकिस्तान के लिए 27 टेस्ट मैच खेले हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

चीन दौरे पर PM मोदी ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
;