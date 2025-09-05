दुनिया के 5 खतरनाक गेंदबाज, जिनकी गेंद पर कभी नहीं लगा छक्का, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम

Unique Cricket Records​: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. अगर कोई ये सोचे कि दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है, जिसकी गेंद पर कभी छक्का ही नहीं लगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदों पर एक भी छक्‍का नहीं लगा है. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 गेंदबाजों पर जिनकी गेंदों पर कभी एक भी छक्‍का नहीं लगा.

1. डेरेक प्रिंगल (इंग्लैंड)

इंग्‍लैंड के स्टार गेंदबाज डेरेक प्रिंगल को कौन भूल सकता है. केन्‍या में जन्‍में डेरेन ने अपने करियर की शुरुआत तो बतौर बल्‍लेबाज की थी, मगर उन्‍होंने मध्‍यम गति के गेंदबाज के रूप में भी अपनी पहचान बना ली. उन्‍होंने इंग्‍लैंड की तरफ से 30 टेस्‍ट मैच खेले. डेरेन ने 5 हजार 287 गेंद फेंकी और 70 विकेट हासिल किए, लेकिन कोई बल्लेबाज उन्हें एक छक्का भी नहीं जड़ सका.

2. मुदस्‍सर नजर (पाकिस्‍तान)

1976 से 1989 तक पाकिस्‍तान की तरफ से खेलने वाले मुदस्‍सर नजर ने 76 टेस्ट और 122 वनडे मैच खेले थे. यही नहीं टेस्ट की बात करें तो मुदस्‍सर नजर ने बतौर गेंदबाज 5905 गेंदे फेंकी, लेकिन कोई बल्लेबाज उन्हें एक छक्का भी नहीं जड़ सका.

3. महमूद हुसैन (पाकिस्‍तान)

पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज महमूद हुसैन को 1952-1953 के भारत दौरे पर पहचान मिली थी. हुसैन ने पाकिस्‍तान के लिए 27 टेस्‍ट मैच खेले. उन्‍होंने इस दौरान 5910 गेंद फेंकी और 68 विकेट लिए. उन्‍होंने भी अपने करियर में कभी छक्‍का नहीं खाया.

4. कीथ मिलर (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से 55 टेस्‍ट मैच खेलने वाले कीथ मिलर ने अपने करियर के दौरान 170 विकेट हासिल किए. उन्‍होंने इस दौरान 10 हजार 461 गेंद फेंकी, मगर एक भी ऐसी गेंद नहीं फेंकी, जिस पर कोई बल्‍लेबाज छक्‍का लगा पाए.

5. नील हॉक (ऑस्ट्रेलिया)

पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ी नील हेवक ने 1963 में ऑस्‍ट्रेलिया के लिए डेब्‍यू किया था और 27 टेस्‍ट मैच खेले. उन्‍होंने 145 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे. इस दौरान उन्‍होंने 6 हजार 987 गेंद फेंकीं और उनकी गेंदों पर भी कोई बल्‍लेबाज छक्‍का नहीं लगा पाया.

FAQ:

1. डेरेक प्रिंगल ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट झटके हैं?

उत्तर: डेरेक प्रिंगल ने इंग्लैंड के लिए 30 टेस्ट मैच खेलते हुए 70 विकेट झटके हैं.

2. मुदस्सर नजर ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी गेंद फेंकी है?

उत्तर: टेस्ट की बात करें तो मुदस्‍सर नजर ने बतौर गेंदबाज 5967 गेंदे फेंकी हैं.

3. महमूद हुसैन ने पाकिस्तान के लिए कितने टेस्ट मैच खेले हैं?

उत्तर: महमूद हुसैन ने पाकिस्तान के लिए 27 टेस्ट मैच खेले हैं.