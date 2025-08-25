T20I में कभी शतक नहीं लगा पाए ये 5 दिग्गज, लिस्ट में वर्ल्ड कप विनर और टीम इंडिया का दिग्गज
Advertisement
trendingNow12895985
Hindi Newsक्रिकेट

T20I में कभी शतक नहीं लगा पाए ये 5 दिग्गज, लिस्ट में वर्ल्ड कप विनर और टीम इंडिया का दिग्गज

टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज अब आसानी से शतक जड़ देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने टी20 में एक भी शतक नहीं जड़ा है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cricketer retired without T20 century
Cricketer retired without T20 century

दिन पर दिन क्रिकेट का खेल तेजी से बदल रहा है. लोगों के पास कम समय होने की वजह से वे क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी 20 क्रिकेट को देखना ज्यादा पसंद करते हैं. टी 20 में बल्लेबाज छक्के चौके की बौछार लगा देते हैं. क्रिकेट फैंस इसे खूब इंजॉय करते हैं. टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज अब आसानी से शतक जड़ देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने टी20 में एक भी शतक नहीं जड़ा है. 

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर वलर्ड क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं. यही नहीं उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है. सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़े हैं. पर क्या आप जानते हैं वे टी20 क्रिकेट में भी शतक नहीं जड़ पाए हैं शतक छोड़िए अर्धशतक भी नहीं बना सके हैं. सचिन ने अपने करियर में महज 1 टी20 मैच खेला है, जिसमें वे महज 10 रन बना सके थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इयोन मोर्गन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान व तूफानी बल्लेबाज इयोन मोर्गन टी20 क्रिकेट में एक शतक नहीं जड़ पाए हैं. अपने करियर में खेले 115 मैचों में 136.78 के स्ट्राइक रेट से 2458 रन बनाए हैं.  मॉर्गन इंग्लैंड के लिए तेजी से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं बावजूद इसके वे एक भी शतक जड़ने में नाकाम रहे. उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर 91 रनों का रहा है.

शिखर धवन 

भारत के सलामी बल्लेबाज अपनी पारी की शुरुआत चौकों और छक्कों से करने वाले शिखर धवन अपने टी20 करियर में भी शतक नहीं जड़ पाए. धवन  बेहद ही तेज-तर्रार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले  68  मैचों की 66  पारियों में 1759 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 11 अर्धशतक जड़े, लेकिन पूरे टी20 करियर के दौरान शिखर 1 भी शतक नहीं लगा सके.

शाकिब अल हसन

बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में जब-जब ऑलराउंडर का नाम लिया जाएगा शाकिब अल हसन नंबर 1 पर होंगे. बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर ने अपने करियर में 129 मैचों की 127 पारियों में 2551 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 13 पचासे जड़े, लेकिन वे एक भी शतक नहीं जड़ सके. उनका उच्चतम स्कोर 84 रनों का रहा था.

निकोलस पूरन

टी20 क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं, लेकिन वे 1 भी शतक नहीं जड़ पाए. उन्होंने अपने करियर में खेले 106 मैचों की 97 पारियों में 2275 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 13 पचासे जड़े. उनका उच्चतम स्कोर 98 रनों का रहा.

ये भी पढ़ें: चेतेश्वर पुजारा के बाद अब कौन...? बड़े-बड़े दिग्गज लेने वाले हैं संन्यास, नाम देखकर हो जाएंगे हैरान

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

shikhar Dhawan

Trending news

घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
;