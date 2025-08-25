T20I में कभी शतक नहीं लगा पाए ये 5 दिग्गज, लिस्ट में वर्ल्ड कप विनर और टीम इंडिया का दिग्गज

दिन पर दिन क्रिकेट का खेल तेजी से बदल रहा है. लोगों के पास कम समय होने की वजह से वे क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी 20 क्रिकेट को देखना ज्यादा पसंद करते हैं. टी 20 में बल्लेबाज छक्के चौके की बौछार लगा देते हैं. क्रिकेट फैंस इसे खूब इंजॉय करते हैं. टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज अब आसानी से शतक जड़ देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने टी20 में एक भी शतक नहीं जड़ा है.

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर वलर्ड क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं. यही नहीं उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है. सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़े हैं. पर क्या आप जानते हैं वे टी20 क्रिकेट में भी शतक नहीं जड़ पाए हैं शतक छोड़िए अर्धशतक भी नहीं बना सके हैं. सचिन ने अपने करियर में महज 1 टी20 मैच खेला है, जिसमें वे महज 10 रन बना सके थे.

इयोन मोर्गन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान व तूफानी बल्लेबाज इयोन मोर्गन टी20 क्रिकेट में एक शतक नहीं जड़ पाए हैं. अपने करियर में खेले 115 मैचों में 136.78 के स्ट्राइक रेट से 2458 रन बनाए हैं. मॉर्गन इंग्लैंड के लिए तेजी से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं बावजूद इसके वे एक भी शतक जड़ने में नाकाम रहे. उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर 91 रनों का रहा है.

शिखर धवन

भारत के सलामी बल्लेबाज अपनी पारी की शुरुआत चौकों और छक्कों से करने वाले शिखर धवन अपने टी20 करियर में भी शतक नहीं जड़ पाए. धवन बेहद ही तेज-तर्रार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले 68 मैचों की 66 पारियों में 1759 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 11 अर्धशतक जड़े, लेकिन पूरे टी20 करियर के दौरान शिखर 1 भी शतक नहीं लगा सके.

शाकिब अल हसन

बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में जब-जब ऑलराउंडर का नाम लिया जाएगा शाकिब अल हसन नंबर 1 पर होंगे. बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर ने अपने करियर में 129 मैचों की 127 पारियों में 2551 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 13 पचासे जड़े, लेकिन वे एक भी शतक नहीं जड़ सके. उनका उच्चतम स्कोर 84 रनों का रहा था.

निकोलस पूरन

टी20 क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर हैं, लेकिन वे 1 भी शतक नहीं जड़ पाए. उन्होंने अपने करियर में खेले 106 मैचों की 97 पारियों में 2275 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 13 पचासे जड़े. उनका उच्चतम स्कोर 98 रनों का रहा.

