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Hindi Newsक्रिकेटIPL के 5 बदनसीब खिलाड़ी, कामयाबी की सीढ़ी चढ़कर अचानक गुमनामी में खो गए

IPL के 5 बदनसीब खिलाड़ी, कामयाबी की सीढ़ी चढ़कर अचानक गुमनामी में खो गए

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले फेज का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेला जाएगा. दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग का 19वां एडिशन डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले के साथ शुरू होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 14, 2026, 05:58 PM IST
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले फेज का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेला जाएगा. दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग का 19वां एडिशन डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले के साथ शुरू होगा. IPL दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है. IPL में खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना कोई मजाक नहीं है. IPL में बने रहने के लिए हर खिलाड़ी को टॉप क्लास क्रिकेट खेलना होता है. 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका IPL करियर कुछ मैचों में ही समाप्त हो गया. इन खिलाड़ियों का करियर गुमनामी में ऐसे खोया कि अब तो उनके नामों की कोई चर्चा तक नहीं होती है. आइए एक नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जिनका IPL करियर जल्द खत्म हो गया. आइए जानते हैं ऐसे कुछ 5 खिलाड़ियों के बारे में:

1. मनविंदर बिस्ला

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को साल 2012 में IPL ट्रॉफी जिताने वाले मनविंदर बिस्ला का करियर अब खत्म हो चुका है. ये खिलाड़ी अगर साल 2012 के आईपीएल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ बल्ले से कहर नहीं मचाता तो शायद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम साल 2012 में IPL का खिताब नहीं जीत पाती. मनविंदर बिस्ला ने साल 2012 के IPL फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 48 गेंदों में 89 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) को पहली बार ट्रॉफी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस पारी के लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड भी मिला था. अगले सीजन में वो अपना फॉर्म बरकरार रखने में विफल रहे, फिर KKR ने उन्हें रिलीज कर दिया. साल 2015 में बिस्ला RCB से जुड़े, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. 22 अप्रैल 2015 को मनविंदर बिस्ला ने अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था. मनविंदर बिस्ला इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं.

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2. पॉल वल्थाटी

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ साल 2011 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए मैच विनिंग शतक लगाने के बाद पॉल वल्थाटी काफी चर्चा में आए थे. पॉल वल्थाटी साल 2012 तक किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के अहम खिलाड़ी थे. पॉल वल्थाटी पारी की शुरुआत करते थे और काफी तेजी से रन बनाते थे. पॉल वल्थाटी उन कुछ खिलाड़ियों में से एक रहे, जिन्होंने एक ही आईपीएल मैच में 4 विकेट लेने के अलावा और अर्धशतक भी ठोका है. हालांकि IPL 2013 सीजन के बाद न तो पंजाब और न ही किसी अन्य टीम ने उन्हें चुना. अपने आईपीएल करियर में, पॉल वल्थाटी ने 23 मैचों में 22.95 की औसत से एक शतक और एक अर्धशतक के साथ 505 रन बनाए थे. पॉल वल्थाटी ने अपने आईपीएल करियर में 7 विकेट भी झटके थे.

3. डग बोलिंगर

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डग बोलिंगर साल 2010 से लेकर साल 2012 तक चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रहे थे. 21 अप्रैल 2012 को डग बोलिंगर ने अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था. डग बोलिंगर ने चेन्नई सुपर किंग्स की 2 खिताबी जीत (2010 और 2011) में अहम भूमिका निभाई थी. अपने आईपीएल करियर में उन्होंने 27 मैचों में 18.72 की औसत से 37 विकेट लिए. हैरानी की बात है कि गेंद के साथ अच्छा रिकॉर्ड होने के बावजूद डग बोलिंगर को नजरअंदाज किया गया.

4. राहुल शर्मा

पंजाब के लेग स्पिनर राहुल शर्मा ने आईपीएल 2011 सीजन में पुणे वारियर्स के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की. राहुल शर्मा ने 44 IPL मैचों में 7.02 की इकोनॉमी रेट के साथ 40 विकेट लिए थे. राहुल शर्मा IPL में अपने जादुई प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में आए थे. IPL 2011 में बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला और वे कुल 4 वनडे व 2 टी20 इंटरनेशनल खेले थे. साल 2012 में आईपीएल के दौरान मुंबई के जुहू में एक रेव पार्टी में पुलिस की रेड के दौरान राहुल शर्मा को पकड़ा गया था. राहुल शर्मा का इंटरनेशनल और आईपीएल करियर जल्द ही खत्म हो गया. राहुल शर्मा 44 IPL, 4 वनडे और 2 T20I मैच ही खेल पाए. राहुल शर्मा IPL में 40, वनडे में 6 और T20I में 3 विकेट ही ले पाए थे.

5. स्वप्निल असनोदकर

आईपीएल के पहले सीजन (IPL 2008) में जहां ज्यादातर खिलाड़ियों ने सफलता के मंत्र का पता लगाने के लिए संघर्ष किया, वहीं गोवा के धाकड़ क्रिकेटर स्वप्निल असनोदकर ने तत्कालीन कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ धमाकेदार शुरुआत करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था. स्वप्निल असनोदकर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL 2008 के 9 मैचों में 34.55 की औसत से 311 रन बनाए थे. हालांकि, स्वप्निल असनोदकर इसके बाद लगातार नाकाम साबित होते रहे. स्वप्निल असनोदकर की खराब फॉर्म लंबे समय तक बनी रही और वे आईपीएल से बाहर हो गए. स्वप्निल असनोदकर ने अपने आईपीएल करियर के 20 मैचों में कुल 423 रन बनाए थे.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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