IPL इतिहास की 5 सबसे तेज सेंचुरी...टॉप 5 में 2 बार विनाशकारी बल्लेबाज का कब्जा...तलवार की तरह चलाता है बल्ला

5 Fastest Centuries in IPL History: आईपीएल का आगाज 2008 में हुआ था. तब से लेकर अब तक 18 साल पूरे हो चुके हैं. इन दिनों 19वां सीजन चल रहा है. इस सीजन बल्लेबाज बेखौफ अंदाज में रनों की बारिश कर रहे हैं. 25 अप्रैल की रात एक तूफानी शतक लगा, जिसने इस लीग के इतिहास के सबसे तेज शतकों की लिस्ट बदलकर रख दी है.
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5 Fastest Centuries in IPL History: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग है. इस लीग के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. 2025 से पहले तक इस लीग में सबसे कम गेंदों में शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल से लेकर यूसुफ पठान जैसे घातक बल्लेबाजों का दबदबा था, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है.सबसे तेज शतक लगाने के मामले में एक नया बल्लेबाज तबाही मचा रहा है. बैक टू बैक दो सीजन में उसने सबसे तेज शतक ठोककर आईपीएल के सबसे तेज शतकवीरों की लिस्ट में खलबली मचा दी है. ये कोई और नहीं बल्कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हैं.
15 साल का यह युवा बल्लेबाज मैदान पर तलवार की तरह बल्ला चलाता है और पहली ही गेंद से छक्कों की बारिश शुरू कर देता है. आईपीएल 2026 में 25 अप्रैल की रात हैदराबाद के खिलाफ वैभव का बल्ला जमकर बोला. उन्होंने 36 बॉल पर शतक ठोका और 37 बॉल पर 101 रन किए. वैभव ने 12 छक्के और 5 चौके मारे. इस सेंचुरी के दम पर वो इस लीग के टॉप-5 सबसे तेज शतकवीरों की लिस्ट में एक नहीं बल्कि 2 बार शामिल हो चुके हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने SRH के खिलाफ 36 गेंदों पर सेंचुरी बनाई. यह IPL इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है. पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं. गेल ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 30 गेंद पर शतक लगाया था. दूसरे नंबर पर वैभव ही हैं, जिन्होंने 2025 में GT के खिलाफ 35 गेंद पर अपना पहला शतक जड़ा था.
1. क्रिस गेल (RCB)- 30 गेंद, बनाम PWI, बेंगलुरु, 2013
2. वैभव सूर्यवंशी (RR)- 35 गेंद, बनाम GT, जयपुर, 2025
3. वैभव सूर्यवंशी (RR)- 36 गेंद, बनाम SRH, जयपुर, 2026
4. यूसुफ पठान (RR)- 37 गेंद, बनाम MI, मुंबई, 2010
5. हेनरिक क्लासेन (SRH)- 37 गेंद, बनाम KKR, दिल्ली, 2025
बाएं हाथ के वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी शैली उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. वे क्रीज पर आते ही गेंदबाजों के लिए 'काल' बन जाते हैं. उनकी आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.उन्होंने यह मुकाम महज 15 पारियों में हासिल किया, जो उनकी विध्वंसक क्षमता का प्रमाण है.
आईपीएल 2026 में वो 8 मैचों में 44.62 की औसत से कुल 357 रन बना चुके हैं, जिनमें 32 छक्के और 31 चौके शामिल हैं. इस लीग के 15 मैचों में अब तक 222.27 के स्ट्राइक रेट से 609 रन बना चुके हैं, जिनमें 3 फिफ्टी और 2 शतक हैं. वो 56 छक्के और 49 चौके लगा चुके हैं. ये आंकड़े सिर्फ 2 सीजन के हैं, जो बताते हैं कि वैभव टी20 क्रिकेट की कैसे परिभाषा बदल रहे हैं.
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