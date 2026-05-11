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Hindi Newsक्रिकेटलंबाई 5 फिट, वजन 70 किलो और 153 मीटर का छक्का... छोटे बाहुबली के नाम अमर रिकॉर्ड, फ्री हिट पर गेंद को कराई आसमानी सैर

लंबाई 5 फिट, वजन 70 किलो और 153 मीटर का छक्का... छोटे 'बाहुबली' के नाम अमर रिकॉर्ड, फ्री हिट पर गेंद को कराई आसमानी सैर

Unbreakble Cricket Record: दुनियाभर की टी20 लीगों में छक्कों-चौकों की बौछार देखने को मिलती है. क्रिकेट इतिहास में क्रिस गेल जैसे हट्टे-कट्टे बलवान प्लेयर्स गगनचुंबी छक्के जमाते नजर आते रहे हैं. लेकिन क्रिकेट इतिहास में छक्का ठोकने का महारिकॉर्ड उस प्लेयर के नाम है, जो महज 5 फिट का है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 11, 2026, 08:52 AM IST
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Unbreakble Cricket Record: दुनियाभर की टी20 लीगों में छक्कों-चौकों की बौछार देखने को मिलती है. क्रिकेट इतिहास में क्रिस गेल जैसे हट्टे-कट्टे बलवान प्लेयर्स गगनचुंबी छक्के जमाते नजर आते रहे हैं. लेकिन क्रिकेट इतिहास में छक्का ठोकने का महारिकॉर्ड उस प्लेयर के नाम है, जो महज 5 फिट का है. पिछले 13 साल से ये रिकॉर्ड अटूट है और इस महारिकॉर्ड को कोई अभी तक छूने में भी कामयाब नहीं हुआ है. 5 फुट 11 इंच लंबाई और 70 किलो वजन वाले इस ऑलराउंडर ने गेंद को मानों आसमानी सैर पर भेज दिया हो. 

कौन है ये खिलाड़ी? 

हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दिग्गज रहे शाहिद अफरीदी की. उन्होंने बतौर ऑलरआउंडर अपने करियर में कई रिकॉर्ड्स कायम किए. लेकिन ये छक्के का रिकॉर्ड ऐसा है जिसका 100 साल में भी टूटना मुश्किल नजर आता है. 2013 के बाद से कई खिलाड़ी आए और कई गए लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनके इस रिकॉर्ड छक्के को पछाड़ने में कामयाब नहीं हो पाया. कैरेबियन बल्लेबाज लंबे-लंबे छक्कों के लिए फेमस हैं, लेकिन टॉप-5 की लिस्ट में नाम नहीं देखने को मिलता है. आईए बताते हैं कि टॉप-5 की लिस्ट में कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे लंबा छक्का लगाने का कारनामा किया है.

1. शाहिद अफरीदी

नंबर-1 पर शाहिद अफरीदी ही हैं जिन्होंने 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने रयान मैकलारेन की गेंद को 153 मीटर की सैर करा दी थी. यह फ्री हिट पर मारा गया जब पिछली गेंद नो-बॉल निकली थी.

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2.  ब्रेट ली (AUS) 

दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ब्रेट ली का है. उन्होंने 143 मीटर का छक्का लगाकर गेंद गायब कर दी थी. ब्रेट ली, जो अपनी गेंदबाजी के लिए मशहूर थे, लेकिन गाबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ डैरेन पॉवेल की गेंद ऐसा सुपर हिट शॉट लगाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. 

3. मार्टिन गुप्टिल (NZ)

न्यूजीलैंड के दिग्गज मार्टन गप्टिल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. गप्टिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 मैच में लोनवाबो त्सोत्सोबे की गेंद को वेस्टपैक स्टेडियम की छत पर छक्का जमाया था. इसकी दूरी 127 मीटर  थी. जिसके चलते वह टॉप-3 में आ गए. 

ये भी पढे़ं.. हम जीत के हकदार नहीं... भुवी ने RCB को जिताई हारी हुई बाजी, रजत पाटीदार क्यों भड़के?

4.  लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड) 

इस लिस्ट में एक बल्लेबाज इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन भी हैं. उन्होंने 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 122 मीटर का छक्का लगाकर खलबली मचा डाली थी. पाकिस्तान के रफ्तार के सौदागर हारिस रऊफ की गेंद पर आया ये छक्का उन्हें हमेशा याद रहेगा.

5. कोरी एंडरसन (न्यूजीलैंड) 

न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन भी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं क्योंकि उन्होंने 2014 में भारत के खिलाफ एक मैच में मोहम्मद शमी को रडार पर लिया था. खूंखार गेंदबाज शमी पर उन्होंने 122 मीटर का छक्का जमाया था. उन्होंने 40 गेंद में 68 रन की पारी खेली थी.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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