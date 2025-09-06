वर्ल्ड क्रिकेट के 5 महान कप्तान, खतरनाक खेल से अपनी टीम को बनाया दुनिया में बेस्ट
वर्ल्ड क्रिकेट के 5 महान कप्तान, खतरनाक खेल से अपनी टीम को बनाया दुनिया में बेस्ट

Most Successful Captains in Cricket: वर्ल्ड क्रिकेट के 5 दिग्गज कप्तान ऐसे रहे, जिन्होंने महानता के उस स्तर को छूआ है जहां पहुंचना बड़े-बड़ों के बस की बात नहीं है. अपनी चतुर कप्तानी और आक्रामक रणनीति के दम पर इन 5 महान कप्तानों ने पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 06, 2025, 01:27 PM IST
वर्ल्ड क्रिकेट के 5 महान कप्तान, खतरनाक खेल से अपनी टीम को बनाया दुनिया में बेस्ट

Most Successful Captains in Cricket: वर्ल्ड क्रिकेट के 5 दिग्गज कप्तान ऐसे रहे, जिन्होंने महानता के उस स्तर को छूआ है जहां पहुंचना बड़े-बड़ों के बस की बात नहीं है. अपनी चतुर कप्तानी और आक्रामक रणनीति के दम पर इन 5 महान कप्तानों ने पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं. ये 5 दिग्गज केवल अपनी कप्तानी से ही नहीं बल्कि अपनी खुद की खतरनाक बल्लेबाजी से भी विरोधी टीम में खौफ पैदा करते थे. आइए एक नजर डालते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के 5 महान कप्तानों पर    

1. रिकी पोंटिंग 

रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही शानदार कप्तान रहे हैं. रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दो बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी. रिकी पोंटिंग जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, उसे हराना बहुत ही मुश्किल माना जाता था. रिकी पोंटिंग ने 2002 से 2012 के बीच 230 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की थी, जिसमें 165 मैचों में कंगारू टीम को जीत मिली और सिर्फ 51 में हार का सामना करना पड़ा.  रिकी पोंटिंग  ने 77 टेस्ट मैच कप्तान के तौर पर खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को 48 में जीत मिली. रिकी पोंटिंग सबसे ज्यादा वनडे मैच जीतने वाले कप्तान हैं. 

2. महेंद्र सिंह धोनी 

महेंद्र सिंह धोनी अपनी करिश्माई कप्तानी के लिए जाने जाते हैं. धोनी ने अपने शांत और शातिर दिमाग से भारतीय टीम को कई मैच जिताए हैं. धोनी आईसीसी की तीन अलग-अलग  ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई. उन्होंने भारत के लिए 200 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें 110 में टीम को जीत हासिल हुई. टेस्ट मैचों में वह खास सफल नहीं हो पाए. उनकी कप्तानी में ही टीम को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें भारतीय टीम सिर्फ 27 ही जीत सकी.

3. ग्रीम स्मिथ 

ग्रीम स्मिथ की गिनती दुनिया के महान टेस्ट कप्तानों में होती है. उन्होंने कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं. साउथ अफ्रीका के लिए ग्रीम स्मिथ ने 109 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें से उन्होंने 53 में जीत हासिल की. वहीं, 150 वनडे मैचों में 92 में जीत हासिल की, लेकिन ग्रीम स्मिथ अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम को एक भी वर्ल्ड कप नहीं दिला पाए.  

4. स्टीफन फ्लेमिंग 

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग सबसे ज्यादा वनडे मैच में कप्तानी करने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. स्टीफन फ्लेमिंग  ने अपने दम पर न्यूजीलैंड को कई मैच जिताए थे. स्टीफन फ्लेमिंग ने 1997 से लेकर 2007 तक न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी की और इस दौरान उन्होंने 218 मैच कप्तान के तौर पर खेले, इनमें से 98 मैचों में कीवी टीम को जीत मिली और 106 में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, टेस्ट मैचों की बात करें तो स्टीफन फ्लेमिंग ने 80 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम ने 28 में जीत हासिल की और 27 में हार का सामना करना पड़ा. 

5. स्टीव वॉ 

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ सफल टेस्ट कप्तान हैं. उन्होंने 57 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी की, जिसमें से टीम ने 41 में धमाकेदार जीत दर्ज की. उनके समय की ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत ही खतरनाक माना जाता था. स्टीव वॉ की कप्तानी में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को हराकर 1999 वनडे वर्ल्ड कप जीता था. स्टीव वॉ ने 106 मैचों में वनडे टीम की कमान संभाली थी, जिसमें टीम ने 67 में जीत दर्ज की.

