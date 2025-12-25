AUS vs ENG 4th Test: Ashes इतिहास के 5 महान बल्लेबाज, स्टीव स्मिथ तोड़ने जा रहे इस दिग्गज का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने जा रहा है. कंगारू टीम एशेज सीरीज अपने नाम कर चुकी है. चौथा टेस्ट में वो जीत दर्ज कर सीरीज को 4-0 करना चाहेगी. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ एक बड़ा धमाका कर सकते हैं.
AUS vs ENG 4th Test: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 की धूम है. अब तक तीन मैच हो चुके हैं और तीनों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है. सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया 3-0 से पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है और अब उसकी नजर इंग्लैंड को लगातार चौथी बार हराने पर होगी. इस मैच में पैट कमिंस नहीं खेलेंगे, उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी करते दिखेंगे. वो तीसरा टेस्ट नहीं खेले थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर मैदान पर दिखेंगे. मेलबर्न में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में स्मिथ न सिर्फ टीम की कमान संभालेंगे बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर भी खड़े हैं.
स्टीव स्मिथ एशेज के इतिहास में बड़ा कमाल कर सकते हैं. वो फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 महान बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 3 पर हैं, लेकिन चौथे टेस्ट में 29 रनों का आंकड़ा छूते ही वो इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जैक हॉब्स को पछाड़कर नंबर 2 पर काबिज हो जाएंगे. नीचे देखिए एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 दिग्गजों के बारे में.
ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 1928 से लेकर 1948 तक एशेज में कुल 37 टेस्ट खेले और 5028 रन ठोके. उनका औसत 89.78 जबकि स्ट्राइक रेट 56.06 का रहा. एशेज में उनके नाम 19 शतक और 12 फिफ्टी भी दर्ज हैं.
इंग्लैंड के इस दिग्गज बैटर ने 1908 से लेकर 1930 तक 41 मैचों में 54.26 की औसत से 3636 रन बनाए. जिसमें 12 शतक और 15 फिफ्टी शामिल रहीं. जैक हॉब्स अगर एक बार क्रीज पर सेट हो जाते थे, तो उन्हें आउट करना बेहद मुश्किल होता था.
ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टीम के स्टार बैटर्स में शुमार हैं. वो 2010 से लेकर 2025 तक 39 मैचों में 55.87 के दमदार औसत से 3520 रन बना चुके हैं. स्मिथ ने 12 शतक और 14 अर्धशतक भी ठोके.
ऑस्ट्रेलिया के लिए 1978 से लेकर 1993 तक 42 मैचों में 55.55 की औसत से 3222 रन बना चुके हैं, जिसमें 7 शतक और 19 फिफ्टी शामिल हैं. बॉर्डर कंगारू टीम के कप्तान भी रहे थे.
इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 1986 से लेकर 2003 तक कंगारू टीम के लिए खेला. इस दौरान एशेज के कुल 45 मैचों में 58.75 की औसत से 3173 रन बनाए. उनके बल्ले से 10 शतक और 14 फिफ्टी भी निकलीं.
