AUS vs ENG 4th Test: Ashes इतिहास के 5 महान बल्लेबाज, स्टीव स्मिथ तोड़ने जा रहे इस दिग्गज का रिकॉर्ड

AUS vs ENG 4th Test: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 की धूम है. अब तक तीन मैच हो चुके हैं और तीनों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है. सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया 3-0 से पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है और अब उसकी नजर इंग्लैंड को लगातार चौथी बार हराने पर होगी. इस मैच में पैट कमिंस नहीं खेलेंगे, उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी करते दिखेंगे. वो तीसरा टेस्ट नहीं खेले थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर मैदान पर दिखेंगे. मेलबर्न में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में स्मिथ न सिर्फ टीम की कमान संभालेंगे बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर भी खड़े हैं.

स्टीव स्मिथ एशेज के इतिहास में बड़ा कमाल कर सकते हैं. वो फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 महान बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 3 पर हैं, लेकिन चौथे टेस्ट में 29 रनों का आंकड़ा छूते ही वो इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जैक हॉब्स को पछाड़कर नंबर 2 पर काबिज हो जाएंगे. नीचे देखिए एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 दिग्गजों के बारे में.

एशेज के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 दिग्गज (5 batsmen with the most runs in Ashes history)

1. डॉन ब्रैडमैन- 5028 रन

ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 1928 से लेकर 1948 तक एशेज में कुल 37 टेस्ट खेले और 5028 रन ठोके. उनका औसत 89.78 जबकि स्ट्राइक रेट 56.06 का रहा. एशेज में उनके नाम 19 शतक और 12 फिफ्टी भी दर्ज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. जैक हॉब्स- 3636 रन

इंग्लैंड के इस दिग्गज बैटर ने 1908 से लेकर 1930 तक 41 मैचों में 54.26 की औसत से 3636 रन बनाए. जिसमें 12 शतक और 15 फिफ्टी शामिल रहीं. जैक हॉब्स अगर एक बार क्रीज पर सेट हो जाते थे, तो उन्हें आउट करना बेहद मुश्किल होता था.

3. स्टीव स्मिथ- 3520 रन

ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टीम के स्टार बैटर्स में शुमार हैं. वो 2010 से लेकर 2025 तक 39 मैचों में 55.87 के दमदार औसत से 3520 रन बना चुके हैं. स्मिथ ने 12 शतक और 14 अर्धशतक भी ठोके.

4. एलन बॉर्डर- 3222 रन

ऑस्ट्रेलिया के लिए 1978 से लेकर 1993 तक 42 मैचों में 55.55 की औसत से 3222 रन बना चुके हैं, जिसमें 7 शतक और 19 फिफ्टी शामिल हैं. बॉर्डर कंगारू टीम के कप्तान भी रहे थे.

5. स्टीव वॉ- 3173 रन

इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 1986 से लेकर 2003 तक कंगारू टीम के लिए खेला. इस दौरान एशेज के कुल 45 मैचों में 58.75 की औसत से 3173 रन बनाए. उनके बल्ले से 10 शतक और 14 फिफ्टी भी निकलीं.

ये भी पढ़ें: 2025 में खत्म हुआ ट्रॉफी का इंतजार...इन 5 टीमों ने खिताब जीतकर रचा इतिहास