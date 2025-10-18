डेब्यू में जीरो पर आउट हुए थे भारत के ये 5 महान बल्लेबाज, फिर गेंदबाजों के लिए बन गए 'खूंखार'

Batsman Who Dismissed on Duck on ODI Debut: भारत के 5 महान बल्लेबाज ऐसे हैं जो अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में जीरो पर आउट हो गए थे. वनडे क्रिकेट में इन 5 बल्लेबाजों की शुरुआत भले ही बेहद खौफनाक रही थी, लेकिन आगे चलकर इन्होंने महानता के शिखर को छू लिया. ये 5 महान बल्लेबाज भले ही वनडे डेब्यू में शून्य पर आउट हो गए थे, लेकिन आगे चलकर वह गेंदबाजों के लिए काल बन गए. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 5 महान बल्लेबाजों पर-

1. सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ गुजरांवाला में अपना वनडे डेब्यू किया था. अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में सचिन तेंदुलकर जीरो पर आउट हुए थे. सचिन तेंदुलकर इस मैच में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. पाकिस्तान के खिलाफ भारत यह मैच 7 रन से हार गया था. वनडे डेब्यू में सचिन तेंदुलकर भले ही शून्य पर आउट हुए थे, लेकिन आगे चलकर वह गेंदबाजों के लिए काल बन गए. सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 18426 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक ठोके हैं.

2. महेंद्र सिंह धोनी

महेंद्र सिंह धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में अपना वनडे डेब्यू किया था. अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में महेंद्र सिंह धोनी जीरो पर आउट हुए थे. महेंद्र सिंह धोनी वनडे डेब्यू मैच में रन आउट का शिकार हुए थे. महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ यह मैच 11 रन से जीता था. महेंद्र सिंह धोनी ने 350 वनडे मुकाबलों में 10773 रन बनाए हैं.

3. सुरेश रैना

सुरेश रैना ने 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ दाबुंला में अपना वनडे डेब्यू किया था. अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में सुरेश रैना जीरो पर आउट हुए थे. सुरेश रैना को श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था. श्रीलंका ने भारत के खिलाफ यह मैच 3 विकेट से जीता था. वनडे डेब्यू में सुरेश रैना भले ही शून्य पर आउट हुए थे, लेकिन आगे चलकर वह गेंदबाजों के लिए काल बन गए. सुरेश रैना ने 226 वनडे मुकाबलों में 5615 रन बनाए हैं.

4. शिखर धवन

शिखर धवन ने 20 अक्टूबर 2010 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में अपना वनडे डेब्यू किया था. अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में शिखर धवन जीरो पर आउट हुए थे. शिखर धवन को ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज क्लिंट मैक्के ने क्लीन बोल्ड किया था. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच 5 विकेट से जीता था. शिखर धवन ने 167 वनडे मुकाबलों में 6793 रन बनाए हैं. शिखर धवन ने वनडे क्रिकेट में 17 शतक जमाए थे.

5. कृष्णमाचारी श्रीकांत

भारत के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने 25 नवंबर 1981 को इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में अपना वनडे डेब्यू किया था. अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में कृष्णमाचारी श्रीकांत जीरो पर आउट हुए थे. कृष्णमाचारी श्रीकांत को इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बॉथम ने आउट किया था. भारत को इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे मैच में 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने 146 वनडे मुकाबलों में 4091 रन बनाए हैं. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने वनडे क्रिकेट में 4 शतक जमाए थे.