ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारतीय बादशाहत, ये हैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 दिग्गज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है. लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हुई है. कयास लगाए जा रहे हैं ये सीरीज विराट और रोहित के करियर की आखिरी सीरीज हो सकती है. भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाना खूब पसंद करते हैं. इस बात की गवाही उनके द्वारा बनाए गए ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर रिकॉर्ड्स भी देते हैं. हम बात कर रहे हैं ऐसे ही 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने कंगारुओं की धरती पर जमकर रन बरसाए हैं.

सचिन तेंदुलकर

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले 47 मैचों की 46 पारियों में 34.56 की औसत से 1491 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 10 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन का उच्चतम स्कोर 117 रनों का रहा है.

रोहित शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर खेले 30 मैचों की 30 पारियों में 53.49 की औसत से ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर 1328 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित ने 5 शतक और 4 पचासे जड़े हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 171 रनों का रहा है.

विराट कोहली

भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. विराट ने ऑस्ट्रेलिया पिचों पर खले 29 मैचों की 29 पारियों में 51.90 की औसत से 1327 रन बनाए हैं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 5 शतक और 6 अर्धशक जड़े हैं. इस दौरान कोहली का उच्चतम स्कोर 133 रनों का रहा है.

महेंद्र सिंह धोनी

लिस्ट में चौथे नंबर पर भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम है. धोनी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले 35 मैचों की 31 पारियों में 47.89 की औसत से 1053 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक जड़े हैं. धोनी का उच्चतम स्कोर 88 रनों का रहा है.

शिखर धवन

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का है. धवन ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले मात्र 21 मैचों में 39.90 की औसत से 819 रन बनाए हैं. इस दौरान शिखर ने 2 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं. उनका उच्चतम स्कोर 137 रनों का रहा है.

