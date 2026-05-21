इन 5 क्रिकेटरों का 'बैडलक' देख रो पड़ेंगे आप! महान होने के बावजूद नहीं बन पाए भारत के कप्तान

5 Indian Legend Cricketers Who Never Became Captain: भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली इतिहास में नेतृत्व को अक्सर अलग-अलग युगों द्वारा परिभाषित किया गया है. जैसे सौरव गांगुली की आक्रामकता, महेंद्र सिंह धोनी की शांत चतुराई और विराट कोहली की निरंतर तेजी ने सबका दिल जीता है. इन दिग्गजों के कार्यकाल के बीच कई ऐसे मैच विजेता रहे जो कप्तानी हासिल करने से चूक गए. चाहे वह कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, चोट की समस्याएं हों या चयनकर्ताओं की लंबे समय के विकल्पों के प्रति प्राथमिकता, ये पांच खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के बिन ताज के बादशाह बने रहे.

हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जो महान होने के बावजूद कभी कप्तान नहीं बन पाए...

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1. युवराज सिंह

इस सूची में सबसे भावुक नाम युवराज सिंह का है. 2007 में एक निराशाजनक वनडे विश्व कप के बाद जब राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ी, तो युवा टी20 टीम का नेतृत्व करने के लिए युवराज स्वाभाविक पसंद थे. हालांकि, चयनकर्ताओं ने एक युवा धोनी को चुनकर सबको चौंका दिया. युवराज 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप दोनों में "प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट" रहे, लेकिन वह हमेशा उप-कप्तान ही बने रहे.

2. रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन खेल के सबसे तेज विश्लेषणात्मक दिमागों में से एक माने जाते हैं. उन्हें अक्सर 'क्रिकेट का वैज्ञानिक' कहा जाता है. विपक्ष की कमजोरियों को समझने की उनकी क्षमता असाधारण है. अश्विन का सर्वश्रेष्ठ दौर विराट कोहली-रवि शास्त्री युग के दौरान रहा. विदेशी टेस्ट मैचों में बार-बार प्लेइंग इलेवन से बाहर होने के कारण उनकी स्थायी कप्तानी की संभावनाएं सीमित हो गईं. आईपीएल में शानदार नेतृत्व दिखाने के बावजूद उनकी अंतरराष्ट्रीय कप्तानी के सपने हमेशा चर्चाओं तक ही सीमित रह गए.

3. जहीर खान

धोनी ने जहीर खान को टीम के "गेंदबाजी विभाग का कप्तान" कहा था. जहीर भारत की 2011 विश्व कप जीत के रणनीतिकार थे, जो लगातार युवा गेंदबाजों का मार्गदर्शन करते थे और अपनी फील्डिंग खुद सजाते थे. भारतीय क्रिकेट संस्कृति में, कार्यभार प्रबंधन और चोट के जोखिम के कारण तेज गेंदबाजों को कप्तान बनाना दुर्लभ रहा है. जहीर की नेतृत्व क्षमता हर स्पेल में दिखती थी, लेकिन स्कोरकार्ड पर उनके नाम के आगे आधिकारिक तौर पर कभी 'कप्तान' नहीं लिखा जा सका.

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4. वीवीएस लक्ष्मण

अत्यधिक दबाव में अपनी "वेरी वेरी स्पेशल" पारियों के लिए प्रसिद्ध वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टेस्ट मध्यक्रम के मजबूत स्तंभ थे. उनका शांत स्वभाव टेस्ट प्रारूप के लिए बिल्कुल सही था. हालांकि, लक्ष्मण का करियर सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के समानांतर चला. चूंकि उन्हें मुख्य रूप से एक टेस्ट विशेषज्ञ माना जाता था और वह अक्सर वनडे टीम का हिस्सा नहीं होते थे, चयनकर्ताओं ने बहु-प्रारूप वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी और कभी उनके नाम पर विचार नहीं किया.

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5. रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा एक ऐसे 'थ्री-डाइमेंशनल' खिलाड़ी हैं जो एक दशक से अधिक समय से भारत के लिए मैच विजेता रहे हैं और उनके पास नेतृत्व के लिए आवश्यक सभी गुण हैं. वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों ही दृष्टिकोण से खेल को बखूबी समझते हैं. यहां तक कि अनुभवी अश्विन ने भी जडेजा को टेस्ट कप्तान बनाने का समर्थन किया था. रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम का ध्यान शुभमन गिल जैसे युवा सितारों की ओर चला गया, जिससे दिग्गज जडेजा नेतृत्व की कतार से बाहर रह गए. वह उपकप्तान तो बने लेकिन कप्तानी तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं.