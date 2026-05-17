भारत के 5 खिलाड़ी जो अब शायद ही खेल पाएं टेस्ट मैच, करियर पर लगा 'फुल स्टॉप', नामुमकिन है वापसी!

Indian Test Cricket: भारतीय टेस्ट टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले फिर उन खिलाड़ियों की चर्चा होने लगी है जो लम्बे समय से इस फॉर्मेट में भारत के लिए नहीं खेल पाएंगे. हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिनका टेस्ट टीम में वापस लौट पाना काफी मुश्किल है...
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Indian Test Cricket: भारतीय टेस्ट ड्रेसिंग रूम वर्तमान में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव से गुजर रहा है. जैसे-जैसे चयनकर्ता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के अगले चक्र की ओर देख रहे हैं, उनका पूरा ध्यान अब युवाओं, फिटनेस और दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित हो गया है. खेल में 'ट्रांजिशन' या बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अक्सर यह उन स्थापित नामों की कीमत पर आता है जो कभी टीम के लिए अनिवार्य माने जाते थे. कुछ खिलाड़ियों के लिए यह गिरते फॉर्म का मामला है, तो दूसरों के लिए प्राथमिकताओं में बदलाव या फिटनेस की चुनौतियां बड़ी बाधा बन गई हैं. भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी स्पष्ट किया है कि बदलाव के दौर में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है.
अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले फिर उन खिलाड़ियों की चर्चा होने लगी है जो लम्बे समय से इस फॉर्मेट में भारत के लिए नहीं खेल पाएंगे. हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिनका टेस्ट टीम में वापस लौट पाना काफी मुश्किल है...
1. इशांत शर्मा
इशांत शर्मा उन कुछ भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं. एक दशक से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय आक्रमण को स्थिरता प्रदान की, लेकिन 105 टेस्ट और 311 विकेट लेने के बावजूद इशांत अब चयनकर्ताओं की भविष्य की योजनाओं से गायब हो चुके हैं. 37 साल की उम्र और आकाश दीप जैसे युवा और तेज गेंदबाजों के उभरने के कारण इशांत की वापसी अब असंभव लग रही है. 2021 के बाद से उनकी अनुपस्थिति यह संकेत देती है कि प्रबंधन आगे बढ़ चुका है.
2. उमेश यादव
अपनी एक्सप्रेस गति और पुरानी गेंद को रिवर्स स्विंग कराने की क्षमता के लिए मशहूर उमे़श यादव का करियर अब एक ठहराव पर आ गया है. घर में शानदार रिकॉर्ड होने के बावजूद हाल के दिनों में उन्हें आईपीएल की प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है. प्रतिस्पर्धी खेल की कमी और सभी प्रारूपों में खेलने वाले अन्य गेंदबाजों के उदय ने उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट की चर्चा से बाहर कर दिया है. चयन समिति की बेरुखी बताती है कि उनका अंतरराष्ट्रीय सफर अब शांत तरीके से समाप्त हो चुका है. 2011 से 2023 तक 57 टेस्ट मैचों में उन्होंने 170 विकेट लिए.
3. पृथ्वी शॉ
पृथ्वी शॉ की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है. उन्होंने टेस्ट डेब्यू पर ही शतक जड़कर खुद को भविष्य का सितारा साबित किया था. हालांकि, फिटनेस की समस्याओं, तकनीकी खामियों और मैदान के बाहर के विवादों ने उनकी प्रगति रोक दी. उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक (222 रन) जड़कर वापसी की कोशिश की है, लेकिन टीम की 'फिटनेस-फर्स्ट' संस्कृति और यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं के आने से उनके लिए टेस्ट टीम के रास्ते लगभग बंद हैं.
4. श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर को कभी स्पिन के खिलाफ भारत के मध्यक्रम का स्थायी समाधान माना जाता था, लेकिन पीठ की गंभीर चोटों और शॉर्ट-बॉल के खिलाफ उनके संघर्ष ने करियर को पेचीदा बना दिया है. अय्यर ने पिछले साल रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक मांगा है ताकि वे सीमित ओवरों के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकें. एक ऐसे सेटअप में जहां टेस्ट के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की मांग की जाती है, अय्यर का यह कदम उन्हें टेस्ट चयन की लाइन में काफी पीछे ले गया है. युवाओं के बढ़ते दबाव के कारण निकट भविष्य में उनकी वापसी की संभावना काफी कम है.
5. सूर्यकुमार यादव
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्यकुमार यादव के टेस्ट डेब्यू का मकसद मिडिल ऑर्डर में टी20 स्टाइल की आक्रामकता लाना था. हालांकि, यह प्रयोग पहले ही मैच में फेल हो गया. दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज़ होने के बावजूद उनका खेल टेस्ट क्रिकेट की मांगों के हिसाब से ढल नहीं पाया. चयनकर्ता अब उन्हें पूरी तरह से 'व्हाइट-बॉल स्पेशलिस्ट' के तौर पर देखते हैं, खासकर उनकी उम्र और छोटे फॉर्मेट के लिए उनकी विस्फोटक क्षमता को बचाकर रखने की जरूरत को देखते हुए. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में नागरपुर टेस्ट के दौरान सिर्फ 8 रन ही बना पाए थे. वह उनका आखिरी टेस्ट भी साबित हो सकता है.