Advertisement
trendingNow13220133
Hindi Newsक्रिकेटभारत के 5 खिलाड़ी जो अब शायद ही खेल पाएं टेस्ट मैच, करियर पर लगा फुल स्टॉप, नामुमकिन है वापसी!

भारत के 5 खिलाड़ी जो अब शायद ही खेल पाएं टेस्ट मैच, करियर पर लगा 'फुल स्टॉप', नामुमकिन है वापसी!

Indian Test Cricket: भारतीय टेस्ट टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले फिर उन खिलाड़ियों की चर्चा होने लगी है जो लम्बे समय से इस फॉर्मेट में भारत के लिए नहीं खेल पाएंगे. हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिनका टेस्ट टीम में वापस लौट पाना काफी मुश्किल है...

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 17, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय टेस्ट क्रिकेट
भारतीय टेस्ट क्रिकेट

Indian Test Cricket: भारतीय टेस्ट ड्रेसिंग रूम वर्तमान में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव से गुजर रहा है. जैसे-जैसे चयनकर्ता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के अगले चक्र की ओर देख रहे हैं, उनका पूरा ध्यान अब युवाओं, फिटनेस और दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित हो गया है. खेल में 'ट्रांजिशन' या बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अक्सर यह उन स्थापित नामों की कीमत पर आता है जो कभी टीम के लिए अनिवार्य माने जाते थे. कुछ खिलाड़ियों के लिए यह गिरते फॉर्म का मामला है, तो दूसरों के लिए प्राथमिकताओं में बदलाव या फिटनेस की चुनौतियां बड़ी बाधा बन गई हैं. भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी स्पष्ट किया है कि बदलाव के दौर में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है.

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले फिर उन खिलाड़ियों की चर्चा होने लगी है जो लम्बे समय से इस फॉर्मेट में भारत के लिए नहीं खेल पाएंगे. हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिनका टेस्ट टीम में वापस लौट पाना काफी मुश्किल है... 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

1. इशांत शर्मा

इशांत शर्मा उन कुछ भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं. एक दशक से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय आक्रमण को स्थिरता प्रदान की, लेकिन 105 टेस्ट और 311 विकेट लेने के बावजूद इशांत अब चयनकर्ताओं की भविष्य की योजनाओं से गायब हो चुके हैं. 37 साल की उम्र और आकाश दीप जैसे युवा और तेज गेंदबाजों के उभरने के कारण इशांत की वापसी अब असंभव लग रही है. 2021 के बाद से उनकी अनुपस्थिति यह संकेत देती है कि प्रबंधन आगे बढ़ चुका है.

fallback

2. उमेश यादव

अपनी एक्सप्रेस गति और पुरानी गेंद को रिवर्स स्विंग कराने की क्षमता के लिए मशहूर उमे़श यादव का करियर अब एक ठहराव पर आ गया है. घर में शानदार रिकॉर्ड होने के बावजूद हाल के दिनों में उन्हें आईपीएल की प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है. प्रतिस्पर्धी खेल की कमी और सभी प्रारूपों में खेलने वाले अन्य गेंदबाजों के उदय ने उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट की चर्चा से बाहर कर दिया है. चयन समिति की बेरुखी बताती है कि उनका अंतरराष्ट्रीय सफर अब शांत तरीके से समाप्त हो चुका है. 2011 से 2023 तक 57 टेस्ट मैचों में उन्होंने 170 विकेट लिए.

fallback

3. पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है. उन्होंने टेस्ट डेब्यू पर ही शतक जड़कर खुद को भविष्य का सितारा साबित किया था. हालांकि, फिटनेस की समस्याओं, तकनीकी खामियों और मैदान के बाहर के विवादों ने उनकी प्रगति रोक दी. उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक (222 रन) जड़कर वापसी की कोशिश की है, लेकिन टीम की 'फिटनेस-फर्स्ट' संस्कृति और यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं के आने से उनके लिए टेस्ट टीम के रास्ते लगभग बंद हैं.

fallback

4. श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर को कभी स्पिन के खिलाफ भारत के मध्यक्रम का स्थायी समाधान माना जाता था, लेकिन पीठ की गंभीर चोटों और शॉर्ट-बॉल के खिलाफ उनके संघर्ष ने करियर को पेचीदा बना दिया है. अय्यर ने पिछले साल रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक मांगा है ताकि वे सीमित ओवरों के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकें. एक ऐसे सेटअप में जहां टेस्ट के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की मांग की जाती है, अय्यर का यह कदम उन्हें टेस्ट चयन की लाइन में काफी पीछे ले गया है. युवाओं के बढ़ते दबाव के कारण निकट भविष्य में उनकी वापसी की संभावना काफी कम है.

fallback

5. सूर्यकुमार यादव

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्यकुमार यादव के टेस्ट डेब्यू का मकसद मिडिल ऑर्डर में टी20 स्टाइल की आक्रामकता लाना था. हालांकि, यह प्रयोग पहले ही मैच में फेल हो गया. दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज़ होने के बावजूद उनका खेल टेस्ट क्रिकेट की मांगों के हिसाब से ढल नहीं पाया. चयनकर्ता अब उन्हें पूरी तरह से 'व्हाइट-बॉल स्पेशलिस्ट' के तौर पर देखते हैं, खासकर उनकी उम्र और छोटे फॉर्मेट के लिए उनकी विस्फोटक क्षमता को बचाकर रखने की जरूरत को देखते हुए. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में नागरपुर टेस्ट के दौरान सिर्फ 8 रन ही बना पाए थे. वह उनका आखिरी टेस्ट भी साबित हो सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Indian cricket team

Trending news

दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
suvendu adhikari
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग