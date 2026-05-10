क्रिकेट की दुनिया के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज, नाम सुनकर कांप उठते हैं गेंदबाज

क्रिकेट की दुनिया के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज ऐसे हैं, जिनका नाम सुनकर ही गेंदबाज कांप उठते हैं. ये 5 बल्लेबाज इतने बेरहम रहे हैं कि वह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कई बार विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके हैं. दुनिया के इन 5 बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी में महानता के उस स्तर को छुआ है, जहां तक पहुंचना बड़े-बड़े बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर इन 5 महान बल्लेबाजों ने पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं. ये 5 दिग्गज बल्लेबाज अपनी खुद की खतरनाक बल्लेबाजी से विरोधी टीम में खौफ पैदा करते थे. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट की दुनिया के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजों पर-

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल क्रिकेट की दुनिया के टॉप-5 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक, ODI क्रिकेट में 1 दोहरा शतक और T20I क्रिकेट में 2 शतक ठोके हैं. क्रिस गेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,593 रन बनाए हैं, जिसमें 42 शतक और 105 अर्धशतक ठोके हैं. क्रिस गेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 553 छक्के जड़े हैं.

2. वीरेंद्र सहवाग (भारत)

भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट की दुनिया के टॉप-5 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं. वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक और ODI क्रिकेट में 1 दोहरा शतक ठोका है. वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 17,253 रन बनाए हैं, जिसमें 38 शतक और 72 अर्धशतक ठोके हैं. वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 243 छक्के जड़े हैं.

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3. एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी क्रिकेट की दुनिया के टॉप-5 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. एबी डिविलियर्स ने साल 2015 में ODI क्रिकेट में सबसे तेज 31 गेंद पर शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. एबी डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,014 रन बनाए हैं, जिसमें 47 शतक और 109 अर्धशतक ठोके हैं. एबी डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 328 छक्के जड़े हैं.

4. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)

श्रीलंका के पूर्व ओपनर सनथ जयसूर्या क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. सनथ जयसूर्या चौके और छक्कों की बरसात कर बड़ी तेजी से रन लूटते थे और गेंदबाज उन्हें बॉल डालने से भी घबराते थे. सनथ जयसूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21,032 रन बनाए हैं, जिसमें 42 शतक और 103 अर्धशतक ठोके हैं. सनथ जयसूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 352 छक्के जड़े हैं.

5. एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देते थे. एडम गिलक्रिस्ट की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने विरोधी टीम के बल्लेबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आते थे. एडम गिलक्रिस्ट क्रिकेट की दुनिया के टॉप-5 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं. एडम गिलक्रिस्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,461 रन बनाए हैं, जिसमें 33 शतक और 81 अर्धशतक ठोके हैं. एडम गिलक्रिस्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 262 छक्के जड़े हैं.