द हंड्रेड के 7 सबसे महंगे खिलाड़ी एक तरफ, अकेले कैमरन ग्रीन की IPL 2026 कमाई एक तरफ, रकम देख पकड़ लेंगे माथा

'द हंड्रेड' का ऑक्शन खत्म हुआ तो कुछ महंगे खिलाड़ियों के चर्चे चरम पर दिखे. लेकिन आईपीएल से तुलना करें तो 'द हंड्रेड' पर 'नाम बड़े और दर्शन छोटे' वाली कहावत फिट बैठती है. हमने बेहतर तुलना के लिए 'द हंड्रेड' ऑक्शन के 7 सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की और उनकी सैलेरी जोड़ी तो वह कैमरन ग्रीन की आईपीएल 2026 सैलेरी के बराबर भी नहीं दिखी. आईपीएल मेगा ऑक्शन में कई नाम ऐसे थे जिनपर पैसों की बारिश हो गई. इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स के लिए टीमों ने तिजोरी खोली. वहीं, आईपीएल 2026 में सबसे महंगे कैमरन ग्रीन थे. 'द हंड्रेड' के टॉप-7 प्लेयर ऋषभ पंत तो दूर कैमरन ग्रीन की सैलेरी की बराबरी भी नहीं कर पाए.

जेम्स कोल्स सबसे महंगे

'द हंड्रेड' के सबसे महंगे प्लेयर की बात करें तो वह जेम्स कोल्स थे जिन्हें लंदन स्पिरिट ने भारतीय रकम के मुताबिक 4.8 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. इसके अलावा टॉप पिक्स में आदिल रशीद, जो रूट, एडेन मारक्रम भी रहे. आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत हैं जिन्हें 2025 मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये की रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था. लेकिन 'द हंड्रे़ड' के टॉप-7 सबसे महंगे खिलाड़ी ग्रीन की आईपीएल 2026 की सैलेरी तक भी नहीं पहुंचे जिन्हें केकेआर की टीम ने 25.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. ये आंकड़ा साफ करता है कि वित्तीय तौर पर आईपीएल की तूती दुनियाभर में बोलती है.

7 खिलाड़ियों को मिले 24.73 करोड़

'द हंड्रेड' के टॉप-7 प्लेयर्स की रकम जोड़ें तो कुल मिलाकर 24.73 करोड़ रुपये बनती है. 'द हंड्रेड' के सबसे महंगे जेम्स कोल्स से ग्रीन को 5 गुना ज्यादा रकम आईपीएल में मिली. इतना ही नहीं, श्रीलंका के मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये मिले थे जबकि अनकैप्ड प्लेयर प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये आईपीएल ऑक्शन में मिल गए जो कोल्स से लगभग 3 गुना ज्यादा है.

Add Zee News as a Preferred Source

'द हंड्रेड' 2026 के टॉप-10 महंगे प्लेयर्स

क्रम सं. खिलाड़ी का नाम टीम का नाम कीमत (करोड़ रुपये में) 1 जेम्स कोल्स लंदन स्पिरिट 4.8 करोड़ 2 टॉम करन एमआई लंदन 3.2 करोड़ 3 आदिल रशीद सदर्न ब्रेव 3.08 करोड़ 4 हेनरिक क्लासेन मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स 3.08 करोड़ 5 जो रूट वेल्श फायर 2.95 करोड़ 6 डैन लॉरेंस सनराइजर्स लीड्स 2.58 करोड़ 7 स्कॉट करी बर्मिंघम फीनिक्स 2.58 करोड़ 8 ऐडन मारक्रम मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स 2.46 करोड़ 9 जोश टंग मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स 2.46 करोड़ 10 जेम्स विंस एमआई लंदन $2.34$ करोड़

आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर्स