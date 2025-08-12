एशिया कप की 5 सांसें थाम देने वाली जंग, IND vs PAK से भी ज्यादा जबरदस्त था भारत-अफगानिस्तान का ये मुकाबला
एशिया कप की 5 सांसें थाम देने वाली जंग, IND vs PAK से भी ज्यादा जबरदस्त था भारत-अफगानिस्तान का ये मुकाबला

एशिया कप में कई रोमांचक मैच हुए हैं, जिन्हें देखकर लोगों के दिलों की धड़कने बढ़ गईं थीं. आज हम आपको ऐसे 5 हाईवोल्टेज मुकाबलों के बारे में बताएंगे. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:11 PM IST
Asia cup historic matches
Asia cup historic matches

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी. इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में कई सफल टीमें रहीं हैं. लेकिन उसमें टीम इंडिया नंबर-1 पर है. हालांकि, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें भी भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में कड़ी टक्कर देती हैं. एशिया कप में कई रोमांचक मैच हुए हैं, जिन्हें देखकर लोगों के दिलों की धड़कने बढ़ गईं थीं. आज हम आपको ऐसे 5 हाईवोल्टेज मुकाबलों के बारे में बताएंगे. 

भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2010 

एशिया कप 2010 में भारत-पाकिस्तान के बीच खेला गया मैच क्रिकेट इतिहास के रोमांचक मुकाबलों में से एक था. इस मैच में भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 3 रनों की जरुरत थी और स्ट्राइक पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह थे. एक वक्त को लगा की भारत यह मैच आसानी से हार जाएगा. लेकिन भज्जी ने शोएब अख्तर की गेंद पर जोरदार छक्का जड़ इस हाईवोल्टेज मुकाबले में शानदार जीत दिला दी.

पाकिस्तान-बांग्लादेश 2012 

एशिया कप 2012 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था. जहां एक समय बांग्लादेश शुरुआत से ही पकड़ बनाए हुआ था और लग रहा था ये मैच आसानी से जीत जाएगा. पाकिस्तान ने आखिरी के ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को बुरी तरह हराकर खिताब अपने नाम किया था. इस हार को बांग्लादेशी आज भी नहीं भूला पाए हैं.

भारत-पाकिस्तान 2014

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पाक के सामने 253 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान की टीम इस मैच को आखिरी गेंद तक ले गई. वहीं, आखिरी के ओवरों में रविचंद्रन अश्विन की गेंदों पर शाहिद अफरीदी ने जोरदार गगनचुंबी छक्के जड़कर पाकिस्तान को रोमांचक जीत दिलाई.

भारत-अफगानिस्तान 2018

एशिया कप 2018 मे भारत और अफगानिस्तान आमने सामने थीं. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगाया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम मुकाबला आखिरी तक ले गई और इस मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रही. इस ड्रॉ को भारतीय टीम आज भी नहीं भूल पाई है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान 2022

साल 2022 में खेले गए एशिया कप में अफगानिस्तान ने महज 131 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान को टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ी. मैच के आखिरी ओवर में जब एक वक्त को लग रहा था अफगानिस्तान जीत जाएगी. तभी नसीम शाह ने जोरदार छक्के जड़ते हुए पाकिस्तान को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी.

 

 

About the Author
author img
अभय तिवारी

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

5 Most thrilling matches in Asia cup history

