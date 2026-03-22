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Hindi Newsक्रिकेटIPL में विकेटों का सैलाब, फिर भी खाली रहा हाथ, ये 5 खिलाड़ी रहे सबसे ज्यादा बदनसीब

IPL में विकेटों का सैलाब, फिर भी खाली रहा हाथ, ये 5 खिलाड़ी रहे सबसे ज्यादा बदनसीब

इंडियन प्रीमीयर लीग में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हुए हैं. लेकिन, 5 ऐसे बदनसीब खिलाड़ी जिन्होंने जमकर विकेट लिए हैं. पर आज तक एक भी खिताब नहीं जीत पाए हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:04 PM IST
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Image credit-X/IPL
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इंडियन प्रीमीयर लीग दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग में से एक है. क्रिकेट  में एक मशहूर कहावत है कि बल्लेबाज मैच जिताते हैं, जबकि गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं. किसी भी बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए गेंदबाजों का फॉर्म में होना बेहद जरूरी होता है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गेंदबाज शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाते और उनकी टीम खिताब जीतने से चूक जाती हैआईपीएल में भी ऐसे कई गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाज़ी करते हुए खूब विकेट झटके, लेकिन फिर भी उन्हें कभी ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 गेंदबाजों के बारे में, जिन्होंने बिना खिताब जीते सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं.

हर्षल पटेल 

इस मामले में नंबर एक पर हर्षल पटेल का नाम है. इनका नाम उन खिलाड़ियों की फेहरिस्त में है जो कि सबसे ज्यादा विकेट झटकर भी एक ट्रॉफी नहीं जीत सके हैं.  हर्षल आईपीएल में कई फ्रेंचाइजियों का हिस्सा रह चुके हैं. खासकर उन्होंने आरसीबी के लिए बेहद ही शानदार गेंदबाजी की थी और दो बार ऑरेंज कैप अपने नाम की थी. बहरहाल, बता दें कि उन्होंने 119 मुकाबलों में 151 सफलता हासिल की है.

सदीप शर्मा

इस फेहरिस्त में नंबर दो पर संदीप शर्मा का नाम शामिल है. एक समय पर संदीप किंग्स 11 पंजाब अब पंजाब किंग्स के अहम गेंदबाज थे. उनका आईपीएल करियर बेहतरीन रहा है. पंजाब के अलावा वह सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान के लिए भी खेल चुके हैं. अपने करियर में उन्होंने 146 विकेट हासिल किए. लेकिन, कभी वह खिताब नहीं जीत सके.

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मोहित शर्मा

मोहित शर्मा तीन बार आईपीएल फाइनल का हिस्सा रह चुके हैं. साल 2014 में उन्होंने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए पर्पल कैप भी अपने नाम की थी. इसके बावजूद वह आज तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं.आईपीएल में खेले 120 मैचों में मोहित शर्मा ने कुल 134 विकेट हासिल किए हैं. वहीं 2023 के फाइनल में उनके खिलाफ आखिरी दो गेंदों पर 10 रन बनाकर रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब दिला दिया था.

कागिसो रबाडा

कागिसो रबाडा ने आईपीएल में 84 मैच खेले हैं और इस दौरान उनके नाम 119 विकेट दर्ज हैं. वह इस लीग में दिल्ली और पंजाब के लिए खेल चुके हैं, जबकि फिलहाल गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं.इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद रबाडा अभी तक आईपीएल में चैंपियन नहीं बन सके हैं.

मोहम्मद सिराज

मोहम्मद सिराज भी अब तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं. उन्होंने 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था. इसके बाद 2018 से 2024 तक वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा रहे.2025 में सिराज गुजरात टीम में शामिल हो गए, और उसी सीजन आरसीबी ने खिताब अपने नाम कर लिया.

ये भी पढ़ें: इस पोजीशन पर बैटिंग करेंगे ऋषभ पंत, संजीव गोयनका का बड़ा फैसला, आखिर क्यों हुआ अचानक ऐसा?

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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