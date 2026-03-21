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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में खेलेंगे ये 5 सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम, तीसरे नंबर वाले ने बनाए 13543 रन

IPL 2026 में खेलेंगे ये 5 सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम, तीसरे नंबर वाले ने बनाए 13543 रन

IPL 2026 सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. इस बार IPL 2026 सीजन में फैंस की नजरें 5 सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर्स पर होंगी. इन 5 उम्रदराज क्रिकेटर्स के पास बहुत अनुभव है और वह अपनी-अपनी टीमों को IPL ट्रॉफी जिताने का दम रखते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 21, 2026, 07:00 PM IST
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IPL 2026 सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. इस बार IPL 2026 सीजन में फैंस की नजरें 5 सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर्स पर होंगी. इन 5 उम्रदराज क्रिकेटर्स के पास बहुत अनुभव है और वह अपनी-अपनी टीमों को IPL ट्रॉफी जिताने का दम रखते हैं. आइए आपको उन 5 सबसे बुजुर्ग खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो IPL 2026 सीजन में उतरेंगे.

1. महेंद्र सिंह धोनी

IPL 2026 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरेंगे. महेंद्र सिंह धोनी की उम्र 44 साल है. पिछले दो IPL सीजन से महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं. IPL 2025 में महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. महेंद्र सिंह धोनी 14 IPL मुकाबलों में 135 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 196 रन ही बना सके थे.

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2. रोहित शर्मा

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा IPL 2026 में खेलने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे. रोहित शर्मा IPL 2026 सीजन में 38 साल की उम्र में खेलेंगे. रोहित शर्मा के लिए पिछला IPL सीजन बल्ले से शानदार रहा था. रोहित शर्मा ने 15 मुकाबलों में 149 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 418 रन बनाए थे.

3. विराट कोहली

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पिछले सीजन पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले विराट कोहली आईपीएल 2026 में खेलने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे. IPL 2026 सीजन में विराट कोहली 37 साल की उम्र में खेलते हुए नजर आएंगे. IPL 2025 के 15 मुकाबलों में विराट कोहली ने 144 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 657 रन बनाए थे. विराट कोहली ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में कुल 13543 रन बनाए हैं. वहीं, विराट कोहली ने कुल 267 मैचों में 8661 रन बनाए हैं.

4. ईशांत शर्मा

IPL 2026 में ईशांत शर्मा 37 साल की उम्र में हिस्सा लेंगे. ईशांत शर्मा गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि, IPL 2025 में ईशांत शर्मा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. ईशांत शर्मा IPL 2025 के 7 मुकाबलों में सिर्फ 4 विकेट निकाल सके थे और उनका गेंदबाजी में इकोनॉमी रेट भी 11.18 का रहा था.

5. अजिंक्य रहाणे

कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने वाले अजिंक्य रहाणे IPL 2026 सीजन में हिस्सा लेने वाले पांचवें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे. अजिंक्य रहाणे 37 साल की उम्र में IPL 2026 में हिस्सा लेंगे. पिछले सीजन 13 मुकाबलों में अजिंक्य रहाणे ने 147 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 390 रन बनाए थे. हालांकि, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में KKR का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और टीम 14 में से सिर्फ 5 मैच ही जीत सकी थी.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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