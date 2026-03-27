5 विदेशी बल्लेबाज... जिनके नाम से थर-थर कांपेंगे गेंदबाज! IPL 2026 में मचा देंगे छक्कों का बवंडर

विल जैक्स के लिए हाल ही में खत्म हुआ टी20 वर्ल्ड कप 2026 कमाल का गुजरा था. विल जैक्स ने टूर्नामेंट में खेले 8 मुकाबलों में 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 226 रन बनाए थे. इसके साथ ही उनका प्रदर्शन गेंद से भी शानदार रहा था और वह 9 विकेट निकालने में सफल रहे थे. विल जैक्स मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए इस सीजन बल्ले और गेंद दोनों से अहम भूमिका निभा सकते हैं. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई टीम के लिए विल जैक्स ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.

2. कैमरून ग्रीन

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को टीम में शामिल करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 में बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं. कैमरून ग्रीन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वह किसी भी बैटिंग पोजीशन पर खेल सकते हैं, यानी KKR उन्हें टॉप और मिडिल ऑर्डर दोनों में इस्तेमाल कर सकती है. वहीं, वह गेंद से भी काफी प्रभावशाली साबित हो सकते हैं.

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3. फिन एलन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फिन एलन ने महज 33 गेंदों में शतक लगाया था. फिन एलन आईपीएल 2026 में केकेआर की तरफ से पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं. फिन एलन की हालिया फॉर्म काफी शानदार है और इसी कारण उनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं. न्यूजीलैंड का सलामी बल्लेबाज अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखता है.

4. डेवाल्ड ब्रेविस

IPL 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस ने 6 मुकाबलों में 225 रन बनाए थे. डेवाल्ड ब्रेविस अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसकी झलक उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी दिखाई थी. डेवाल्ड ब्रेविस का प्रदर्शन SA20 लीग में भी काफी शानदार रहा और उन्होंने 676 रन बनाए. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेवाल्ड ब्रेविस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

5. पथुम निसांका

दिल्ली कैपिटल्स ने पथुम निसांका को 4 करोड़ में खरीदा है. पथुम निसांका का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार रहा था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी. पथुम निसांका को अगर दिल्ली प्लेइंग इलेवन में शामिल करती है, तो वह इस सीजन छाप छोड़ने में सफल रह सकते हैं. पथुम निसांका ने टी20 वर्ल्ड कप में खेले 7 मुकाबलों में 147 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 211 रन बनाए थे.