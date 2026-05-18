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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में तबाही मचाने वाले 5 विदेशी धुरंधर, 4 ने बल्ले से किया कमाल तो एक ने चटका डाले 21 विकेट

IPL 2026 में तबाही मचाने वाले 5 विदेशी धुरंधर, 4 ने बल्ले से किया कमाल तो एक ने चटका डाले 21 विकेट

5 Overseas Stalwarts Set to Wreak Havoc in IPL 2026: आईपीएल 2026 में विदेशी खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है. हेनरिच क्लासेन, कूपर कॉनली और मिचेल मार्श जैसे सितारों ने तबाही मचा रखी है. ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में विदेशी खिलाड़ियों में कौन-कौन आगे है?

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 18, 2026, 08:08 AM IST
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सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन.
सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन.

5 Overseas Stalwarts Set to Wreak Havoc in IPL 2026: आईपीएल 2026 का लीग स्टेज अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और प्लेऑफ की दौड़ काफी तेज हो गई है. 70 लीग मैचों में से 62 मैच पूरे हो चुके हैं और आंकड़ों के धुरंधर अब बाकी खिलाड़ियों से आगे निकलते दिख रहे हैं. जहां भारतीय खिलाड़ी लगातार चमक बिखेर रहे हैं, वहीं 2026 का यह सीजन विदेशी खिलाड़ियों द्वारा मचाई गई भारी तबाही के लिए भी याद किया जाएगा.

धमाकेदार शुरुआत से लेकर सटीक 'डेथ बॉलिंग' तक, पांच विदेशी खिलाड़ी बाकियों से कहीं आगे रहे हैं. यहां उन चार बल्लेबाजी के दिग्गजों और एक गेंदबाजी के अगुआ के बारे में आपको बता रहे हैं. इन खिलाड़ियों ने 62 मैचों की कहानी को आकार दिया है.

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1. हेनरिच क्लासेन

ऑरेंज कैप की लीडरबोर्ड में 5वें स्थान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिच क्लासेन ने खुद को विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ स्पिन-हिटर के रूप में स्थापित कर लिया है. 12 पारियों में क्लासेन ने 50.80 की प्रभावशाली औसत से 508 रन बनाए हैं. उनकी 153.93 की स्ट्राइक रेट विपक्षी टीमों के लिए खौफ का कारण बनी हुई है. पावरप्ले का फायदा उठाने वाले ओपनर्स के विपरीत, क्लासेन ने मिडिल और डेथ ओवरों में अपना दम दिखाया है. 38 चौकों और 23 गगनचुंबी छक्कों के साथ वे SRH की बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं.

 

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2. कूपर कॉनली

इस सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज पंजाब किंग्स के कूपर कॉनली रहे हैं. बल्लेबाजी चार्ट में 8वें स्थान पर काबिज इस युवा ऑस्ट्रेलियाई ने कई दिग्गज सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है. 13 मैचों (12 पारियों) में कॉनली ने 473 रन बनाए हैं, जिसमें उनका नाबाद 107* रनों का स्कोर सीजन के बेहतरीन शतकों में से एक है. 47.30 की औसत और 162.54 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने पंजाब को टॉप ऑर्डर में स्थिरता दी है. गैप ढूंढने की उनकी कला (39 चौके) ने उन्हें नई गेंद के गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना बना दिया है.

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3. मिचेल मार्श

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मोर्चा संभाल रहे मिचेल मार्श टीम के स्तंभ साबित हुए हैं. ऑरेंज कैप की रेस में 9वें स्थान पर मौजूद मार्श ने आक्रामकता और जिम्मेदारी का बेहतरीन संतुलन बनाया है. 12 पारियों में मार्श ने 467 रन बटोरे हैं, जिसमें 111 रनों का सर्वोच्च स्कोर शामिल है. उनका 162.15 का स्ट्राइक रेट यह सुनिश्चित करता है कि LSG कभी अपनी लय न खोए. उन्होंने विशेष रूप से तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए 40 चौके और 31 छक्के जड़े हैं. यह साबित करता है कि लखनऊ फ्रैंचाइजी ने उन्हें इतनी प्राथमिकता क्यों दी थी.

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4. रयान रिकल्टन

मुंबई इंडियंस के उतार-चढ़ाव भरे सीजन के बावजूद रयान रिकल्टन टीम के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं. हालांकि उन्होंने टॉप 12 के अन्य खिलाड़ियों की तुलना में कम मैच खेले हैं, लेकिन उनकी क्षमता बेजोड़ है. सिर्फ 10 पारियों में रिकलटन ने 430 रन बनाए हैं, जिसमें 123* रनों की पारी शामिल है. उनका 190.26 का स्ट्राइक रेट टॉप विदेशी रन-गेटर्स में सबसे अधिक है. उनकी 47.78 की औसत और गगनचुंबी छक्के लगाने की क्षमता (37 छक्के) यह बताती है कि यदि वे सभी 12 मैच खेलते, तो शायद ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे होते.

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5. कगिसो रबाडा

जहां बल्लेबाजों ने सारी सुर्खियां बटोरी हैं, वहीं गुजरात टाइटंस के कागिसो रबाडा अकेले ऐसे विदेशी योद्धा रहे हैं जिन्होंने लगातार बल्लेबाजों को आतंकित किया है. पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर कुमार के बाद दूसरे स्थान पर मौजूद रबाडा इस सीजन में तेज गेंदबाजी के गोल्ड स्टैंडर्ड रहे हैं. 13 मैचों में रबाडा ने 21 विकेट चटकाए हैं. उनका 21.95 का गेंदबाजी औसत और 14.28 का स्ट्राइक रेट एलीट श्रेणी का है. इससे भी प्रभावशाली उनका नियंत्रण है. पावरप्ले और डेथ ओवरों में कठिन गेंदबाजी करने के बावजूद उन्होंने 9.22 की इकोनॉमी बनाए रखी है. गुच्छों में विकेट लेने की रबाडा की क्षमता ने अक्सर विपक्षी टीमों की जीत की उम्मीदों को पटरी से उतार दिया है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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