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Hindi Newsक्रिकेटIPL के 5 खिलाड़ियों की लिस्ट जो रातों रात बने स्टार, फिर टीम इंडिया में मिली एंट्री, अब मुकुल चौधरी-वैभव सूर्यवंशी की बारी

IPL के 5 खिलाड़ियों की लिस्ट जो रातों रात बने स्टार, फिर टीम इंडिया में मिली एंट्री, अब मुकुल चौधरी-वैभव सूर्यवंशी की बारी

IPL 2026: 5 दिग्गज भारतीय क्रिकेटर, जिन्होंने आईपीएल (IPL) के मंच का इस्तेमाल कर खुद को घरेलू खिलाड़ी से टीम इंडिया के 'ग्लोबल आइकन' में बदल दिया. हार्दिक पांड्या से लेकर शुभमन गिल तक इस लिस्ट में शामिल हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:18 AM IST
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हार्दिक पांड्या और वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI
हार्दिक पांड्या और वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) लंबे समय से भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए सबसे बड़ा ऑडिशन प्लेटफॉर्म रहा है. इसका आदर्श वाक्य, "जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है," लगभग दो दशकों से सच साबित हो रहा है. आईपीएल के मौजूदा सीजन में भी कुछ ऐसा ही रहा है. लखनऊ सुपर जाएंट्स के मुकुल चौधरी, चेन्नई सुपरकिंग्स के आयुष म्हात्रे राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने तबाही मचाई है. दोनों को टीम इंडिया का अगला स्टार बताया जा रहा है. वैभव ने तो मुंबई इंडियंस के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खूंखार बॉलर जोश हेजलवुड के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर यह साबित कर दिया कि पिछला सीजन तुक्का नहीं था. 

कई खिलाड़ियों ने इस लीग की शोभा बढ़ाई है, लेकिन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने इस मंच का उपयोग कर खुद को घरेलू उम्मीदों से ग्लोबल स्टार में बदल दिया है. हम उन 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

1. हार्दिक पांड्या (मुंबई इंडियंस):

हार्दिक पांड्या को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी "स्काउटिंग" सफलता की कहानी माना जा सकता है. 2015 में मुंबई इंडियंस द्वारा मात्र 10 लाख रुपये में खरीदे जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. मैचों को खत्म करने की उनकी क्षमता और 140+ किमी प्रति घंटे की रफ्तार ने उन्हें वह तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बना दिया जिसकी भारत को कपिल देव के बाद से तलाश थी.

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आईपीएल डेब्यू: 2015 (मुंबई इंडियंस)
टीम इंडिया डेब्यू: 2016
मौजूदा स्थिति: अब एक अनुभवी लीडर के रूप में हार्दिक भारत की टी20 रणनीति के आधार स्तंभ हैं. वह 2026 आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं.

 

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2. जसप्रीत बुमराह (मुंबई इंडियंस)

जब 2013 में एक युवा बुमराह ने अपने अजीबोगरीब रन-अप और हाइपर-एक्सटेंडेड आर्म के साथ डेब्यू किया, तो कम ही लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज बनेंगे. आईपीएल के डेथ ओवरों में अपनी मर्जी से यॉर्कर फेंकने की उनकी क्षमता ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को ध्यान देने पर मजबूर कर दिया.

आईपीएल डेब्यू: 2013 (मुंबई इंडियंस)
टीम इंडिया डेब्यू: 2016
मौजूदा स्थिति: बुमराह वर्तमान में सभी प्रारूपों में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 450 से अधिक विकेट ले चुके हैं.

ये भी पढ़ें: दिनेश कार्तिक का मास्टरस्ट्रोक! 7 विकेट के बाद उतारा 7 करोड़ का खिलाड़ी, बदल गई कहानी

3. सूर्यकुमार यादव (KKR / मुंबई इंडियंस)

सूर्यकुमार यादव की यात्रा दृढ़ता का एक सबक है. उन्होंने KKR में प्रतिभा की झलक दिखाई, लेकिन 2018 के बाद मुंबई इंडियंस में उनके "वर्जन 2.0" ने T20 बल्लेबाजी में क्रांति ला दी. उनके 360-डिग्री स्ट्रोक प्ले और प्रसिद्ध "सुपला शॉट" ने उन्हें टीम इंडिया तक पहुंचा दिया. वह अब एक टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हैं.

आईपीएल डेब्यू: 2012
टीम इंडिया डेब्यू: 2021
मौजूदा स्थिति: आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ T20I बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाने वाले 'SKY' के नाम इंटरनेशनल टी20 में 5 शतक दर्ज हैं. वह भारत के टी20 कप्तान हैं.

 

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4. युजवेंद्र चहल (RCB / राजस्थान रॉयल्स / पंजाब किंग्स)

एक पूर्व शतरंज खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने आईपीएल का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि लेग-स्पिन जितनी टर्न के बारे में है, उतनी ही रणनीति के बारे में भी है. चिन्नास्वामी स्टेडियम की छोटी बाउंड्री के बावजूद वह लगातार विकेट लेते रहे और भारत के लिए कुलदीप यादव के साथ प्रसिद्ध 'कुल-चा' (Kul-Cha) जोड़ी बनाई.

आईपीएल डेब्यू: 2013
टीम इंडिया डेब्यू: 2016
मौजूदा स्थिति: चहल आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और अब आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने 30 मिनट में RCB को किया बर्बाद, 15 चौके-छक्के जड़ पहना ऑरेंज कैप

5. शुभमन गिल (KKR / गुजरात टाइटंस)

जहां शुभमन गिल U-19 स्तर पर एक स्टार थे, वहीं आईपीएल ने उन्हें विश्व स्तरीय गेंदबाजी के खिलाफ पारी को संवारना सिखाया. गुजरात टाइटंस के लिए 2023 में 890 रनों के साथ ऑरेंज कैप जीतकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया. गिल को दिग्गजों ने विराट कोहली के उत्तराधिकारी के रूप में देखा है.

आईपीएल डेब्यू: 2018
टीम इंडिया डेब्यू: 2019
मौजूदा स्थिति: गिल अब गुजरात टाइटंस के कप्तान और भारत के लिए सभी प्रारूपों के सलामी बल्लेबाज हैं. गिल भारत के पूर्णकालिक टेस्ट और वनडे कप्तान भी बन चुके हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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