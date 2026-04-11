IPL के 5 खिलाड़ियों की लिस्ट जो रातों रात बने स्टार, फिर टीम इंडिया में मिली एंट्री, अब मुकुल चौधरी-वैभव सूर्यवंशी की बारी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) लंबे समय से भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए सबसे बड़ा ऑडिशन प्लेटफॉर्म रहा है. इसका आदर्श वाक्य, "जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है," लगभग दो दशकों से सच साबित हो रहा है. आईपीएल के मौजूदा सीजन में भी कुछ ऐसा ही रहा है. लखनऊ सुपर जाएंट्स के मुकुल चौधरी, चेन्नई सुपरकिंग्स के आयुष म्हात्रे राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने तबाही मचाई है. दोनों को टीम इंडिया का अगला स्टार बताया जा रहा है. वैभव ने तो मुंबई इंडियंस के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खूंखार बॉलर जोश हेजलवुड के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर यह साबित कर दिया कि पिछला सीजन तुक्का नहीं था.

कई खिलाड़ियों ने इस लीग की शोभा बढ़ाई है, लेकिन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने इस मंच का उपयोग कर खुद को घरेलू उम्मीदों से ग्लोबल स्टार में बदल दिया है. हम उन 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

1. हार्दिक पांड्या (मुंबई इंडियंस):

हार्दिक पांड्या को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी "स्काउटिंग" सफलता की कहानी माना जा सकता है. 2015 में मुंबई इंडियंस द्वारा मात्र 10 लाख रुपये में खरीदे जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. मैचों को खत्म करने की उनकी क्षमता और 140+ किमी प्रति घंटे की रफ्तार ने उन्हें वह तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बना दिया जिसकी भारत को कपिल देव के बाद से तलाश थी.

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आईपीएल डेब्यू: 2015 (मुंबई इंडियंस)

टीम इंडिया डेब्यू: 2016

मौजूदा स्थिति: अब एक अनुभवी लीडर के रूप में हार्दिक भारत की टी20 रणनीति के आधार स्तंभ हैं. वह 2026 आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं.

2. जसप्रीत बुमराह (मुंबई इंडियंस)

जब 2013 में एक युवा बुमराह ने अपने अजीबोगरीब रन-अप और हाइपर-एक्सटेंडेड आर्म के साथ डेब्यू किया, तो कम ही लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज बनेंगे. आईपीएल के डेथ ओवरों में अपनी मर्जी से यॉर्कर फेंकने की उनकी क्षमता ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को ध्यान देने पर मजबूर कर दिया.

आईपीएल डेब्यू: 2013 (मुंबई इंडियंस)

टीम इंडिया डेब्यू: 2016

मौजूदा स्थिति: बुमराह वर्तमान में सभी प्रारूपों में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 450 से अधिक विकेट ले चुके हैं.

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3. सूर्यकुमार यादव (KKR / मुंबई इंडियंस)

सूर्यकुमार यादव की यात्रा दृढ़ता का एक सबक है. उन्होंने KKR में प्रतिभा की झलक दिखाई, लेकिन 2018 के बाद मुंबई इंडियंस में उनके "वर्जन 2.0" ने T20 बल्लेबाजी में क्रांति ला दी. उनके 360-डिग्री स्ट्रोक प्ले और प्रसिद्ध "सुपला शॉट" ने उन्हें टीम इंडिया तक पहुंचा दिया. वह अब एक टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हैं.

आईपीएल डेब्यू: 2012

टीम इंडिया डेब्यू: 2021

मौजूदा स्थिति: आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ T20I बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाने वाले 'SKY' के नाम इंटरनेशनल टी20 में 5 शतक दर्ज हैं. वह भारत के टी20 कप्तान हैं.

4. युजवेंद्र चहल (RCB / राजस्थान रॉयल्स / पंजाब किंग्स)

एक पूर्व शतरंज खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने आईपीएल का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि लेग-स्पिन जितनी टर्न के बारे में है, उतनी ही रणनीति के बारे में भी है. चिन्नास्वामी स्टेडियम की छोटी बाउंड्री के बावजूद वह लगातार विकेट लेते रहे और भारत के लिए कुलदीप यादव के साथ प्रसिद्ध 'कुल-चा' (Kul-Cha) जोड़ी बनाई.

आईपीएल डेब्यू: 2013

टीम इंडिया डेब्यू: 2016

मौजूदा स्थिति: चहल आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और अब आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं.

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5. शुभमन गिल (KKR / गुजरात टाइटंस)

जहां शुभमन गिल U-19 स्तर पर एक स्टार थे, वहीं आईपीएल ने उन्हें विश्व स्तरीय गेंदबाजी के खिलाफ पारी को संवारना सिखाया. गुजरात टाइटंस के लिए 2023 में 890 रनों के साथ ऑरेंज कैप जीतकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया. गिल को दिग्गजों ने विराट कोहली के उत्तराधिकारी के रूप में देखा है.

आईपीएल डेब्यू: 2018

टीम इंडिया डेब्यू: 2019

मौजूदा स्थिति: गिल अब गुजरात टाइटंस के कप्तान और भारत के लिए सभी प्रारूपों के सलामी बल्लेबाज हैं. गिल भारत के पूर्णकालिक टेस्ट और वनडे कप्तान भी बन चुके हैं.