क्रिकेट की दुनिया के 5 प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना सचिन के 100 शतकों से 100 गुना ज्यादा मुश्किल

Unbreakable 5 World Records of Cricket: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का महारिकॉर्ड बनाया है. 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लेकिन ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ना सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड से भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल है. इन 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 08, 2026, 02:47 PM IST
Unbreakable 5 World Records of Cricket: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का महारिकॉर्ड बनाया है. 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लेकिन ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ना सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड से भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल है. इन 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे महान बल्लेबाज और गेंदबाज आए, जिन्होंने अपने कमाल से इस खेल का मजा दोगुना कर दिया. इन महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने ऐसे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record) बनाए, जिन्हें तोड़ने का अभी तक सिर्फ सपना ही देखा जा रहा है. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट (Cricket) की दुनिया (World) के 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record) पर, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है:

1. क्रिकेट में 61760 रन

इंग्लैंड के महान बल्लेबाज सर जैक होब्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 61760 रन बनाए हैं. सर जैक होब्स के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जैक होब्स ने 199 शतक और 273 अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. इस दौरान औसत 50.70 का रहा. सर जैक हॉब्स ने 1 जनवरी 1908 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. सर जैक होब्स ने टेस्ट क्रिकेट के 61 मैचों में 5,410 रन बनाए और 15 शतक व 28 अर्धशतक लगाए.

2. ब्रैडमैन का 99 रनों का औसत

क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया (Australia) के डोनाल्ड ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने जीवन में सिर्फ 52 टेस्ट मैच ही खेले हैं. लेकिन, उनकी बल्लेबाजी की दुनिया आज भी कायल है. क्रिकेट जगत में उनसे बेहतरीन बल्लेबाज आजतक पैदा नहीं हुआ. डोनाल्ड ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने करियर में टेस्ट 6996 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 99.94 का रहा है, जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है. इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना वर्तमान समय के किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं है. यही नहीं टेस्ट में सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक भी सर डॉन ब्रेडमैन (Don Bradman) के ही नाम पर हैं. यही नहीं उनके नाम एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड (England) के खिलाफ 5028 रन बनाए हैं.

3. मुरलीधरन के सबसे ज्यादा विकेट

श्रीलंका (Sri Lanka) के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट झटके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन है. मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने अपने करियर में 133 टेस्ट, 350 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इन सभी में कुल मिलाकर 1347 विकेट लिए हैं. जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट अपने नाम किए हैं. उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास भी पहुंचना किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं है.

4. नाइट वॉचमैन ने ठोका दोहरा शतक

टेस्ट क्रिकेट में एक नाइट वॉचमैन तब बैटिंग करने आता है जब बल्लेबाजी टीम दिन के खत्म होने के करीब हालात को देखते हुए मेन बल्लेबाज का विकेट बचाना चाहती हो, लेकिन एक नाइट वॉचमैन ऐसा भी था, जो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक भी जड़ चुका है. साल 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले गए एक टेस्ट मैच में ऑस्‍ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्‍पी ने नाइट वॉचमैन के तौर पर नाबाद 201 रन बनाए थे.

5. एक टेस्ट में 19 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के महान गेंदबाज जिम लेकर के नाम एक ही टेस्ट मैच में 19 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच में 90 रन देकर 19 विकेट लेने का ऐतिहासिक कारनामा किया था. जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 37 रन देकर 9 विकेट और दूसरी पारी में 53 रन देकर 10 विकेट लिए थे. इस तरह वह एक ही टेस्ट मैच में 19 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र गेंदबाज बन गए. इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पेल में से एक माना जाता है. 69 साल से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है और शायद आगे भी ऐसा करना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन ही होगा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

