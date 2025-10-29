इंटरनेशनल क्रिकेट के वो 5 'अमर' कीर्तिमान, जिन्हें तोड़ना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं! रिकॉर्ड लिस्ट में दो भारतीयों के भी नाम शामिल

Cricket News: इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में आए दिन नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ कीर्तिमान ऐसे हैं जिन्हें तोड़ना खिलाड़ियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है. इन रिकॉर्ड्स को बनाने वाले खिलाड़ी सचमुच दिग्गज कहलाते हैं. इस लिस्ट में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और 'हिटमैन' रोहित शर्मा के दो बड़े भारतीय रिकॉर्ड भी शामिल हैं. इनके अलावा, श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन और एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेसन गिलेस्पी का नाम भी है. आइए जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के उन 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में, जिन्हें छूना भी आज के खिलाड़ियों के लिए असंभव सा लगता है.

सचिन तेंदुलकर का 100 शतकों का रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 'क्रिकेट का भगवान' कहा जाता है. उन्होंने अपने शानदार करियर में ढेरों रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक बनाने का रिकॉर्ड सबसे बड़ा माना जाता है. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में लगातार इतने सालों तक प्रदर्शन करना और मानसिक दबाव को झेलते हुए हर फॉर्मेट में शतक लगाना एक अविश्वसनीय उपलब्धि है. आज के खिलाड़ियों के लिए यह आंकड़ा छूना नामुमकिन सा लगता है.

डॉन ब्रैडमैन का 99.94 का औसत

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में सोचना भी किसी भी बल्लेबाज के लिए सपने जैसा है. ब्रैडमैन का यह औसत बताता है कि वह हर मैच में लगभग शतक के करीब रन बनाते थे. क्रिकेट में इतने लंबे समय तक इस अद्वितीय कंसिस्टेंसी (Consistency) को बनाए रखना असंभव है. अगर कोई बल्लेबाज 20 टेस्ट मैच भी खेल ले और उसका औसत 80 के पार चला जाए, तो भी यह रिकॉर्ड नहीं टूटेगा.

मुथैया मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट

श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने अपनी घुमावदार गेंदों से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है. आज के समय में खिलाड़ियों को तीनों फॉर्मेट खेलने होते हैं, जिससे किसी एक फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है. 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट लेना बताता है कि मुरलीधरन लगभग हर टेस्ट में औसतन 6 विकेट लेते थे. इतना विकेट लेना, खासकर जब टेस्ट क्रिकेट की संख्या कम हो गई है, अकल्पनीय है.

रोहित शर्मा के 3 वनडे दोहरे शतक

भारतीय 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो उन्हें सबसे खतरनाक ओपनर बनाता है. वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाना ही एक बड़ी उपलब्धि है, जो बहुत कम बल्लेबाज कर पाए हैं. लेकिन रोहित शर्मा ने यह कारनामा तीन बार करके यह रिकॉर्ड लगभग अभेद्य (unbreakable) बना दिया है. फिलहाल कोई दूसरा खिलाड़ी इसके आस-पास भी नहीं है.

जेसन गिलेस्पी का नाइटवॉचमैन के रूप में दोहरा शतक

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने 2006 में नाइटवॉचमैन के रूप में बल्लेबाजी करते हुए यह हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड बनाया था. नाइटवॉचमैन उस खिलाड़ी को कहते हैं जो दिन का खेल खत्म होने के समय विकेट गिरने पर टीम के मुख्य बल्लेबाजों को बचाने के लिए बल्लेबाजी करने आता है. एक तेज गेंदबाज (नॉन-बल्लेबाज) का नाइटवॉचमैन बनकर आना और दोहरा शतक लगा देना एक ऐसा संयोग है, जिसका दोबारा होना लगभग चमत्कार होगा. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किस्मत और कौशल का दुर्लभ मिश्रण है.