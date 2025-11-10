कोहली का सपना तो हो गया पूरा... इन 5 स्टार खिलाड़ियों का अभी भी है अधूरा, आजतक नहीं जीती IPL ट्रॉफी

दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय T20 लीग आईपीएल का खिताब जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 17 सालों तक IPL ट्रॉफी के लिए तरसते रहे. आखिरकार 18वें सीजन में उनका ख्वाब पूरा हुआ, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 2025 में पहली बार चैंपियन बनी. विराट कोहली ने तो IPL ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा कर लिया, लेकिन उनके अलावा 5 ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हैं, जिनका सपना अभी भी अधूरा है. इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने IPL में कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं. आइए इन 5 खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आईपीएल में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है.

1. केएल राहुल (KL Rahul)

केएल राहुल वर्तमान में भारत के भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं. कर्नाटक के खिलाड़ी ने 2013 में IPL डेब्यू किया था। राहुल को RCB ने 10 लाख रुपये में खरीदा था। आईपीएल में राहुल अभी तक 5 टीमों के साथ खेल चुके हैं, लेकिन ट्रॉफी पर हाथ रखने का सपना अभी भी अधूरा है. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने मेगा टूर्नामेंट में अब तक 145 मुकाबले खेले हैं. 46.21 की औसत और 136.03 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 5222 रन बनाए हैं. IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में राहुल 7वें स्थान पर हैं.

2. एबी डी विलियर्स (AB de Villiers)

एबी डी विलियर्स उन चुनिंदा विदेशी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें भारतीय फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. एबीडी का आईपीएल सफर 2008 में दिल्ली देअरडेविल्स के साथ शुरू हुआ, लेकिन उन्हें असली पहचान RCB ने दिलाई. दिग्गज बल्लेबाज ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली, लेकिन ट्रॉफी जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया. ABD ने आईपीएल में 184 मैच खेले और 39.71 की औसत से 5162 रन बनाए. मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में डी विलियर्स 8वें नंबर पर हैं.

3. क्रिस गेल (Chris Gayle)

इस लिस्ट में 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने डी विलियर्स की तरह ही ज्यादातर सीजन RCB के लिए खेला और कई अद्भुत पारियां खेली, लेकिन आईपीएल विनिंग टीम का हिस्सा नहीं बन सके. गेल के नाम आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. धुरंधर बल्लेबाज ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ मैच में 30 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी. गेल ने आईपीएल के 142 मैचों में 4965 रन बनाए हैं.

4. संजू सैमसन (Sanju Samson)

भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. संजू ने 2013 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए आईपीएल में डेब्यू किया था. वो दो सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेले, लेकिन 2018 से फिर राजस्थान रॉयल्स के साथ हैं. उन्होंने आईपीएल में अब तक 176 मुकाबले खेले हैं और 30.75 की औसत से 4704 रन बनाए हैं. हालांकि आईपीएल ट्रॉफी जीतने का ख्वाब अभी भी अधूरा है.

5. ऋषभ पंत (Rishabh Pant)

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी अभी तक आईपीएल विजेता टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं. स्टार विकेट कीपर ने 2016 में IPL डेब्यू किया था. पिछले साल लखनऊ सुपर जाइंट्स ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा और वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने. हालांकि, पंत के नेतृव में LSG कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी. ऋषभ पंत ने आईपीएल में अब तक 125 मुकाबले खेले हैं और 3553 रन बनाए हैं। हालांकि, ट्रॉफी जीतने का इंतजार अभी भी जारी है.