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Hindi Newsक्रिकेट5 स्टार खिलाड़ी जिनसे IPL सीजन के बीच छीन ली गई कप्तानी, चौंका देगा दूसरा नाम, अगला नंबर रहाणे का?

5 स्टार खिलाड़ी जिनसे IPL सीजन के बीच छीन ली गई कप्तानी, चौंका देगा दूसरा नाम, अगला नंबर रहाणे का?

IPL 2026 के बीच केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर दबाव है. उनके नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. पिछले सीजन भी कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर रही थी. सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं रहाणे से कप्तानी छीनी जा सकती है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:46 PM IST
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5 स्टार खिलाड़ी जिनसे IPL सीजन के बीच छीन ली गई कप्तानी (IPLT20.COM)
5 स्टार खिलाड़ी जिनसे IPL सीजन के बीच छीन ली गई कप्तानी (IPLT20.COM)

आईपीएल 2026 में दो बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद खराब हुई है. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम को लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब केकेआर को सीजन की शुरुआत में ही दो लगातार हार मिली है. अभी टूर्नामेंट का आगाज हुआ है और नाइट राइडर्स कमबैक कर सकती है, लेकिन चिंता की बात ये है पिछले साल भी अजिंक्य रहाणे ही इस टीम के कप्तान थे और पॉइंट्स टेबल पर उनका सफर 8वें नंबर पर रहते हुए खत्म हुआ था.

अजिंक्य रहाणे एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और बतौर कप्तान भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित किया है, लेकिन वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां हार के बाद सवाल उठना लाजमी है. जब उन्होंने इस टीम को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उठाई थी, तब केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन थी. 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार खिताब जीता था.

रहाणे से छीन जाएगी कप्तानी?

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी जाएगी या बचेगी, इसका जवाब तो बाद में मिलेगा, लेकिन आईपीएल के इतिहास में 5 ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं, जिन्हें बीच सीजन में कप्तानी से हटा दिया गया था. लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग का भी नाम है, जिनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने दो बार विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा किया था.

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1. रिकी पोंटिंग (मुंबई इंडियंस)

आईपीएल 2013 में मुंबई इंडियंस ने रिकी पोंटिंग पर दांव लगाते हुए उन्हें कप्तान नियुक्त किया था. हालांकि, टी20 क्रिकेट में पोंटिंग बल्ले से संघर्ष करते दिखे और 2013 सीजन के बीच में ही खराब प्रदर्शन के कारण उन्होंने कप्तानी छोड़ दी. रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली और मुंबई इंडियंस की किस्मत बदल दी. उसी साल एमआई ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था.

2. गौतम गंभीर (दिल्ली कैपिटल्स)

लिस्ट का दूसरा नाम आपको हैरान कर देगा क्योंकि ये गौतम गंभीर हैं, जिनकी कप्तानी में केकेआर ने 2012 और 2014 में ट्रॉफी जीती थी. हालांकि, 2018 में गंभीर बल्ले से बुरी तरह फ्लॉप रहे और उन्होंने सीजन के बीच में ही खुद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और खुद को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप भी कर दिया. दिल्ली कैपिटल्स ने गौतम गंभीर की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी.

3. दिनेश कार्तिक (कोलकाता नाइट राइडर्स)

दिनेश कार्तिक को आईपीएल 2018 से पहले केकेआर का कप्तान नियुक्त किया गया था. उन्होंने अपने पहले ही सीजन में टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया. हालांकि, आईपीएल 2019 में केकेआर पांचवें स्थान पर रही. आईपीएल 2020 के दौरान, केकेआर को लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कार्तिक ने कप्तानी त्यागने का फैसला किया और इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन केकेआर के कप्तान बने थे.

4. डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)

सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ एक ही बार आईपीएल में चैंपियन बनी है और टीम ने ये कारनामा डेविड वॉर्नर की कप्तानी मन किया था. वॉर्नर कई सालों तक सनराइजर्स की बल्लेबाजी के भी जान थे. हालांकि, आईपीएल 2021 के बीच में ही वार्नर को कप्तानी से हटाकर उनकी जगह केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया. कुछ ही समय बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से भी बाहर कर दिया गया.

5. रवींद्र जडेजा (चेन्नई सुपर किंग्स)

आईपीएल 2022 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल पर पत्थर रखते हुए एमएस धोनी की जगह स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को कप्तान नियुक्त किया था. हालांकि, CSK का ये दांव फेल हो गया. जडेजा की कप्तानी में टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा और उसी सीजन के बीच में उन्हें हटाकर दोबारा धोनी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी.

(यह भी पढ़ें: IPL 2026: मैदान पर कचरा उठाते दिखा ये दिग्गज, जीत चुका है 2 वर्ल्ड कप और एक आईपीएल ट्रॉफी, VIDEO वायरल)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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