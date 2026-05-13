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Hindi Newsक्रिकेट6, 6, 6, 6, 6... टेस्ट क्रिकेट में 310 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बैटिंग, 9वें नंबर पर भारतीय गेंदबाज ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड

6, 6, 6, 6, 6... टेस्ट क्रिकेट में 310 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बैटिंग, 9वें नंबर पर भारतीय गेंदबाज ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट को अक्सर धैर्य का फॉर्मेट माना जाता हैं. जहां टी20 की तरह रनों की होड़ नहीं लगती बल्कि सूझ-बूझ भरी बैटिंग होती है. लेकिन एक पारी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है. 9वें नंबर के बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा ही बदल डाली. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 13, 2026, 12:08 PM IST
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Umesh Yadav

Unbreakable Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट को अक्सर धैर्य का फॉर्मेट माना जाता हैं. जहां टी20 की तरह रनों की होड़ नहीं लगती बल्कि सूझ-बूझ भरी बैटिंग होती है. लेकिन एक पारी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है. 9वें नंबर के बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा ही बदल डाली. ये पारी उस भारतीय खिलाड़ी की तरफ से निकली जिसे एक घातक पेसर के रूप में पहचान मिली है. लेकिन एक मैच में इस खिलाड़ी ने ऐसी पारी खेली कि टेस्ट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया. 

9वें नंबर पर उतरा ये बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाली पारी का रिकॉर्ड साल 2019 में बना. भारत के सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी. टीम इंडिया ने अपनी पहली ही पारी में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. दिग्गज रोहित शर्मा ने इस मैच में दोहरा शतक ठोका. अजिंक्य रहाणे ने 115 रन की पारी खेली जबकि जडेजा ने भी 52 रन ठोके. लेकिन 9वें नंबर पर उतरे भारत के खूंखार गेंदबाज ने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि रिकॉर्डबुक हिल गई. 

5 छक्के और वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत की तरफ से 9वें नंबर पर मैदान में उमेश यादव बल्लेबाजी करने उतरे. आते ही उमेश गेंदबाजों पर हावी हो गए और उन्होंने 31 रन की आतिशी पारी खेली. इस दौरान उमेश ने 5 छक्के जमाए और 310 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. अभी तक इस स्ट्राइक रेट से किसी भी बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में पारी नहीं खेली है. पिछले 9 साल से ये रिकॉर्ड कोई छू भी नहीं पाया है. वहीं, उमेश यादव अब फिलहाल टीम इंडिया के सेलेक्टर्स के रडार से दूर हैं. 

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रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

9वें नंबर पर आकर इस तरह की 'कैमियो' पारी खेलना किसी भी टीम के लिए मैच का पासा पलटने वाला साबित होता है. भारत ने पहली पारी में 497 रन ठोके थे और पारी को घोषित किया था. जवाब में दोनों पारियों में अफ्रीका की टीम 162 और 133 रन के स्कोर पर सिमट गई थी. इस मुकाबले में भारत ने 202 रन से जीत दर्ज की थी. रोहित के दोहरे शतक और उमेश यादव की पारी के चर्चे हर तरफ देखने को मिले थे.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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