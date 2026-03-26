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Hindi Newsक्रिकेट63 साल पुराना टूर्नामेंट, टीम इंडिया ठोकेगी दावेदारी, 5 पॉइंट में जान लें सबकुछ

63 साल पुराना टूर्नामेंट, टीम इंडिया ठोकेगी दावेदारी, 5 पॉइंट में जान लें सबकुछ

भारत की राजधानी नई दिल्ली में 7 से 11 अप्रैल के दरमियान बिली जीन किंग कप खेला जाना है. बता दें कि इसे पहले फेड कप के नाम से भी जाना जाता था. 63 साल पुराने इस टूर्नामेंट में भारत दावेदारी ठोकने जा रही है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:16 PM IST
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7 से 11 अप्रैल तक भारत की राजधानी नई दिल्ली में बिली जीन किंग कप खेला जाना है, जिसे पहले फेड कप नाम से जाना जाता था. लेकिन यह सिर्फ एक साधारण टेनिस टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के खेल, बराबरी और पहचान को आगे बढ़ाने वाला एक बड़ा वैश्विक मंच है.पिछले साल भारत का प्रदर्शन एशिया/ओशिनिया ग्रुप I में काफी शानदार रहा था. टीम ने थाईलैंड, हांगकांग, चीन, चीनी ताइपे और दक्षिण कोरिया को हराया था. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार मिली, फिर भी भारत ने प्लेऑफ (ग्रुप G) में अपनी जगह बना ली थी.अब नाम बदलने के बाद पहली बार दिल्ली इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है. ऐसे में भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास और लय के साथ मैदान में उतरेगी. टीम का लक्ष्य पिछले प्रदर्शन को आगे बढ़ाना और विश्व स्तर पर एक और कदम मजबूत करना होगा.आइए जानते हैं इस टूर्नामेंट से जुड़ी पांच खास बातें.

1- महिला टेनिस का वर्ल्ड कप

जैसे पुरुषों के लिए डेविस कप होता है, उसी तरह बिली जीन किंग कप महिलाओं का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट है. इसमें 140 से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं. यह एकल खेल को टीम भावना और देश के सम्मान से जोड़ देता है, जहां हर खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलती है.

2- एक ऐसी विरासत जिसने खेल को बदला

इस टूर्नामेंट का नाम बिली जीन किंग के नाम पर रखा गया है और इसका मकसद सिर्फ मुकाबले तक सीमित नहीं है. यह समानता, बराबर वेतन, पहचान और सम्मान के संघर्ष से जुड़ा हुआ है. आज जब भी कोई मैच खेला जाता है, तो वह इसी सोच और विरासत को आगे बढ़ाता है.

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3-भारत के लिए बड़ा मौका

बिली जीन किंग कप देशों को महिला खेलों में आगे बढ़ने और नई प्रतिभाओं को मौका देने का प्लेटफॉर्म देता है. भारत के लिए अंकिता रैना, रुतुजा भोसले और वैष्णवी अडकर जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो नई पीढ़ी की पहचान बन रहे हैं.पिछले साल बेंगलुरु में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद टीम इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ उतर रही है.

4- नई दिल्ली में बड़ा मुकाबला

इस बार भारत के सामने कड़ी चुनौती है. न्यूजीलैंड की टीम में एरिन राउटलिफ जैसी ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी हैं. वहीं कोरिया और थाईलैंड की टीमें एकल और युगल दोनों में मजबूत हैं. इंडोनेशिया और मंगोलिया जैसी टीमें भी मुकाबले को रोमांचक बना सकती हैं. पहली बार नई दिल्ली में हो रहे इस टूर्नामेंट में भारत इसे खास बनाने की पूरी कोशिश करेगा. सिर्फ जीत-हार का खेल नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों की बात है जो खेल को खास बनाते हैं. यहां हर अंक के साथ पहचान, समानता और विरासत की झलक देखने को मिलती है.

5- पिरामिड जैसा टूर्नामेंट फॉर्मेट

बिली जीन किंग कप का फॉर्मेट काफी अलग और लंबा होता है, जो पूरे साल चलता है. इसकी संरचना पिरामिड की तरह बनाई गई है. शुरुआत में टीमें अपने-अपने क्षेत्रीय ग्रुप, जैसे एशिया/ओशिनिया ग्रुप I में खेलती हैं. इसके बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमें प्ले-ऑफ और क्वालीफायर राउंड में पहुंचती हैं.आखिर में टॉप आठ टीमें फाइनल में जगह बनाती हैं, जहां नॉकआउट फॉर्मेट में खिताब के लिए भिड़ंत होती है. हर मुकाबले में एकल और युगल दोनों तरह के मैच शामिल होते हैं, जिससे टीम की मजबूती, रणनीति और संतुलन की असली परीक्षा होती है. यहां खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के सम्मान के लिए खेलते हैं.

ये भी पढ़ें : सचिन-विराट नहीं, भारत के लिए इस खिलाड़ी ने ठोका है IPL का पहला शतक, 99% क्रिकेट फैंस नहीं जानते जवाब

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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