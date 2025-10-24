असंभव: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इन 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ना है नामुमकिन

वनडे क्रिकेट की दुनिया में ऐसे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे महान बल्लेबाज और गेंदबाज आए, जिन्होंने अपने कमाल से इस खेल का मजा दोगुना कर दिया. इन महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने ऐसे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें तोड़ने का अभी तक सिर्फ सपना ही देखा जा रहा है. आइए एक नजर डालते हैं वनडे क्रिकेट की दुनिया के 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है:

1. वनडे में सचिन के 18426 रन

सचिन तेंदुलकर ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में सचिन तेंदुलकर के 18426 वनडे रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

2. विराट कोहली के 51 वनडे शतक

भारत के महान बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अभी तक 51 शतक लगाए हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना नामुमकिन के बराबर है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक जड़ चुके हैं.

3. मुथैया मुरलीधरन का वनडे में सबसे ज्यादा 534 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

श्रीलंका के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 534 विकेट झटके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन है. मुथैया मुरलीधरन ने अपने करियर में 133 टेस्ट, 350 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इन सभी में कुल मिलाकर 1347 विकेट लिए हैं.

4. 463 वनडे इंटरनेशनल खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 463 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. दुनिया में अभी तक कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. इसके अलावा मौजूदा समय का भी कोई बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर 22 साल 91 दिन लंबा रहा है.

5. वनडे इंटरनेशनल में तीन दोहरे शतक का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 साल तक टूटना भी नामुमकिन के बराबर लग रहा है. रोहित शर्मा पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे. लेकिन, ओपनिंग में मौका मिलते ही उन्होंने कमाल कर दिया और रनों की झड़ी लगा दी.