IPL 2026 Mini Auction: अबू धाबी में आज सजेगी क्रिकेटर्स की मंडी... ये 5 अनकैप्ड क्रिकेटर बनेंगे करोड़पति!

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी शहर में आज क्रिकेटर्स की मंडी सजेगी. IPL 2026 का MINI Auction आज दोपहर भारतीय समयानुसार 2:30 बजे से शुरू होगा. इस मिनी ऑक्शन में 5 अनकैप्ड क्रिकेटर्स पर करोड़ों की बोली लग सकती है. ये पांच अनकैप्ड क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में तहलका मचा चुके हैं, जिसका फल उन्हें आज होने वाले IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में मिलेगा. बता दें कि IPL 2026 के MINI Auction में कुल 350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिनमें 240 भारतीय क्रिकेटर और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. इस ऑक्शन में सिर्फ 77 खिलाड़ी ही खरीदे जा सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 अनकैप्ड क्रिकेटर्स पर जो आज होने वाले IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में करोड़पति बन सकते हैं.

1. अकीब नबी

जम्मू और कश्मीर के 29 साल के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अकीब नबी की IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले जमकर चर्चा हो रही है. अकीब नबी पर IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में करोड़ों की बोली लगने की उम्मीद है. दाएं हाथ के फास्ट बॉलर अकीब नबी अपनी बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. अकीब नबी डेथ ओवरों में मारक गेंदबाजी कर रन रोकने के अलावा विकेट चटकाने में भी माहिर हैं. अकीब नबी ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के 2025 सीजन के 7 मैचों में 15 विकेट चटकाए हैं. अकीब नबी लोअर ऑर्डर में आकर चौके और छक्कों की बरसात करने में भी माहिर हैं.

2. कार्तिक शर्मा

19 साल के राजस्थान के उभरते सितारे कार्तिक शर्मा अपनी ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं. कार्तिक शर्मा एक विकेटकीपर बल्लेबाज होने के अलावा लोअर ऑर्डर के बेहतरीन फिनिशर भी हैं. कार्तिक शर्मा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए बड़े-बड़े छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं. अपनी क्लीन हिटिंग और शानदार विकेट कीपिंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले कार्तिक शर्मा कई ऑप्शन देते हैं. कार्तिक शर्मा पर IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में करोड़ों की बोली लगने की उम्मीद है.

3. प्रशांत वीर

यूपी टी20 लीग में अपने धमाकेदार प्रदर्शन के जरिए चर्चा में आए 20 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रशांत वीर पर करोड़ों की बोली लगने की उम्मीद है. प्रशांत वीर ने यूपी टी20 लीग 2025 में 320 रन बनाने के अलावा 8 विकेट भी चटकाए थे. प्रशांत वीर एक स्पिन ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग और बॉलिंग से कहर मचाने में माहिर हैं. प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खरीद सकती है. हाल ही में उन्होंने इस टीम के लिए ट्रायल भी दिया था.

4. अशोक शर्मा

राजस्थान के 23 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में भारी डिमांड होगी. अशोक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के 2025 सीजन के 9 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं. अशोक शर्मा सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज भी हैं.

5. क्रेन्स फुलेत्रा

21 साल के क्रेन्स फुलेत्रा एक लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, जिन्होंने सौराष्ट्र के लिए दो T20 मैच खेले हैं. क्रेन्स फुलेत्रा को पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने नेट बॉलर के तौर पर चुना था और वह एडम जाम्पा की जगह टीम में शामिल होने के करीब थे, लेकिन उस समय उनका नाम नीलामी के लिए रजिस्टर नहीं था. क्रेन्स फुलेत्रा पर कोलकाता नाइट राइडर्स की पैनी नजर होगी.