छोटा पैकेट और बड़ा धमाका... IPL 2026 में ट्रॉफी जिताने वाला करिश्मा करेंगे ये 5 अनकैप्ड खिलाड़ी!

IPL 2026 सीजन इस बार बहुत रोमांचक और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि 5 अनकैप्ड खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी-अपनी टीमों को IPL ट्रॉफी जिताने का दम रखते हैं. IPL को युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मंच माना जाता है. इस सीजन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी. आइए एक नजर डालते हैं इन 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर-

1. वैभव सूर्यवंशी

14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर IPL 2026 में हर किसी की नजर रहेगी. IPL 2025 में भी वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन कमाल का रहा था. वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाया था. वैभव सूर्यवंशी ने 7 मुकाबलों में 206 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 252 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी इस लीग में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे. पिछले एक साल में वैभव की बल्लेबाजी में और भी ज्यादा निखार आया है. यही वजह है कि आईपीएल 2026 में उनके प्रदर्शन पर हर किसी की नजर रहेगी.

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2. प्रभसिमरन सिंह

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम को प्रभसिमरन सिंह से IPL 2026 में भी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी. आईपीएल 2025 में भी पंजाब किंग्स की जर्सी में प्रभसिमरन सिंह का प्रदर्शन दमदार रहा था. उन्होंने 17 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 549 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी.

3. आयुष म्हात्रे

17 वर्षीय बल्लेबाज आयुष म्हात्रे से IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को काफी उम्मीदें होंगी. आयुष म्हात्रे संजू सैमसन के साथ पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए पिछले सीजन आयुष म्हात्रे ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान खींचा था. आयुष म्हात्रे ने IPL 2025 में खेले 7 मुकाबलों में 188 के स्ट्राइक रेट से 240 रन बनाए थे.

4. प्रियांश आर्या

प्रियांश आर्या IPL 2026 में एक बार फिर पंजाब किंग्स के लिए चौके और छक्कों का तूफान मचाते हुए नजर आएंगे. IPL 2026 में प्रियांश आर्या से पंजाब किंग्स को दमदार प्रदर्शन की आस होगी. प्रभसिमरन सिंह के साथ पारी का आगाज करने वाले प्रियांश आर्या आईपीएल 2025 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से छाप छोड़ने में सफल रहे थे. प्रियांश आर्या ने 17 मुकाबलों में 179 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 475 रन बनाए थे. प्रियांश ने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए थे.

5. अनिकेत वर्मा

IPL 2026 में फिनिशर अनिकेत वर्मा के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से खेलते हुए अनिकेत वर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. खासतौर पर अनिकेत अंतिम ओवरों में जबरदस्त बल्लेबाजी करते नजर आए थे. उन्होंने पिछले सीजन खेले 14 मुकाबलों में 166 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 236 रन बनाए थे.