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Hindi Newsक्रिकेट5 गुमनाम खिलाड़ी... जो IPL 2026 में बन सकते हैं हीरो, टीम इंडिया में डेब्यू के बनेंगे दावेदार!

5 गुमनाम खिलाड़ी... जो IPL 2026 में बन सकते हैं हीरो, टीम इंडिया में डेब्यू के बनेंगे दावेदार!

IPL को युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का बड़ा मंच माना जाता है. इस लीग में दमदार प्रदर्शन के बूते कई खिलाड़ियों की किस्मत रातों-रात पलटी है. आइए आपको उन गुमनाम 5 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो IPL 2026 सीजन में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा वे टीम इंडिया में डेब्यू करने के भी हकदार बन सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 25, 2026, 07:45 PM IST
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IPL 2026 सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. IPL 2026 का ओपनिंग मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. IPL को युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का बड़ा मंच माना जाता है. इस लीग में दमदार प्रदर्शन के बूते कई खिलाड़ियों की किस्मत रातों-रात पलटी है. आइए आपको उन गुमनाम 5 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो IPL 2026 सीजन में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा वे टीम इंडिया में डेब्यू करने के भी हकदार बन सकते हैं.

1. कार्तिक शर्मा

चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा को ऑक्शन में 14.2 करोड़ की बोली लगाते हुए टीम में शामिल किया है. कार्तिक शर्मा विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते चर्चा में आए थे. लंबे-लंबे छक्के लगाना कार्तिक शर्मा की खासियत है. कार्तिक शर्मा IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

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2. प्रशांत किशोर

चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत किशोर के लिए ऑक्शन में पानी की तरह पैसा बहाते हुए उन्हें 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. प्रशांत किशोर को निचले क्रम में तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही वह बाएं हाथ की अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को भी खासा परेशान करते हैं. माना जा रहा है प्रशांत किशोर चेन्नई के खेमे में रवींद्र जडेजा की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे. यही वजह है कि इस खिलाड़ी के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी. यूपी टी20 लीग 2025 में प्रशांत किशोर ने 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 320 रन बनाए थे, जबकि 6.69 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट भी निकाले थे.

3. आकिब नबी डार

IPL 2026 की शुरुआत से पहले अगर किसी युवा खिलाड़ी के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, तो वो आकिब नबी डार ही हैं. रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में आकिब नबी डार ने जम्मू कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया. आकिब नबी डार के पास रफ्तार के साथ-साथ अच्छी लाइन एंड लेंथ भी है, जो उन्हें और घातक बनाती है. आकिब नबी डार इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे.

4. अशोक शर्मा

भारत की घरेलू टी20 लीग सैयद मुश्ताक अली में अशोक शर्मा 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे. इस टूर्नामेंट में अशोक शर्मा ने 10 मुकाबलों में कुल 22 विकेट चटकाए थे. ऑक्शन में चार टीमों ने अशोक शर्मा को खरीदने का प्रयास किया था. हालांकि, वह इस सीजन गुजरात टाइटंस की जर्सी में खेलते नजर आएंगे. अशोक शर्मा को अगर मौका मिला, तो वह जरूर इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे.

5. मुकुल चौधरी

विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑक्शन में खरीदा है. मुकुल चौधरी राजस्थान की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. इस घरेलू सीजन में उन्होंने 5 पारियों में 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 173 रन बनाए थे. मुकुल चौधरी चौके-छक्कों के दम पर अकेले ही किसी भी मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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