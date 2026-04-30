IPL 2026 के 5 अभागे बल्लेबाज.... जिनके शतक के बावजूद बुरी तरह मैच हार गई टीम

IPL 2026 के मौजूदा सीजन में 5 अभागे बल्लेबाज ऐसे हैं, जिनके शतक के बावजूद उनकी टीम बुरी तरह मैच हार गई. टी20 में शतक लगाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है. किसी बल्लेबाज ने अगर टी20 मुकाबले में शतक लगा दिया, तो उसकी टीम की जीत लगभग तय मानी जाती है, लेकिन IPL 2026 में ऐसा होता नहीं दिख रहा है. इस सीजन में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की टीमें जीती हैं, लेकिन ऐसे 5 बल्लेबाज हैं, जिनके शतक उनकी टीम को जीत नहीं दिला सके.

IPL 2026 में अभी तक लगे 9 शतक

IPL 2026 में अभी तक 41 मैच खेले गए हैं, इन 41 मैचों में 9 शतक लग चुके हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 2 शतक, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 1 शतक, मुंबई इंडियंस के 3 बल्लेबाज तिलक वर्मा, क्विंटन डि कॉक और रियान रिकल्टन ने 1-1 शतक, दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने 1 शतक, गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने 1 शतक और राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने 1 शतक लगाया है. कुल 9 शतकों में सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है, जब टीमें जीती हैं. 5 बार शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की टीम हारी है.

1. क्विंटन डिकॉक

मुंबई इंडियंस के ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक IPL मैच में शतक लगाया था, लेकिन इस मैच में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा.

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2. रियान रिकल्टन

मुंबई इंडियंस के एक और अन्य ओपनर रियान रिकल्टन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एक IPL मैच में शतक लगाया था, लेकिन इस मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को हार का सामना करना पड़ा.

3. केएल राहुल

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए केएल राहुल ने अपने IPL करियर की बेस्ट पारी (152 रन) खेली थी, लेकिन पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेली गई यह पारी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के काम नहीं आई और टीम को हार का सामना करना पड़ा.

4. साई सुदर्शन

गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शतक लगाया, लेकिन उनकी टीम हारी.

5. वैभव सूर्यवंशी

क्रिकेट की दुनिया में सेनसेशन बन चुके राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शतक लगाया था, लेकिन उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था.