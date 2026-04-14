5 बदनसीब गेंदबाज....1 ओवर में खाए लगातार 6 छक्के...लिस्ट में 847 विकेट चटकाने वाला महान गेंदबाज भी शामिल

Bowlers who conceded 6 Consecutive Sixes in a Single Over: इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 ऐसे बदनसीब गेंदबाज हैं, जिन्होंने एक ओवर में लगातार 6 छक्के खाए हैं. इनमें वो महान बॉलर भी शामिल है, जिसने इंग्लैंड के लिए अपने करियर में 847 विकेट चटकाए.
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Bowlers who conceded 6 Consecutive Sixes in a Single Over: 6 बॉल पर 6 छक्के लगाना जहां किसी भी बल्लेबाज के लिए एक सपने की तरह है, तो वहीं यह गेंदबाज के लिए दाग होता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह दाग 5 गेंदबाजों पर लग चुका है, जिन्होंने अपने करियर के एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के खाए हैं. ये वही गेंदबाज हैं, जिनकी पिटाई के दौरान वो सिर्फ बेबस दिखे. सबसे पहले ये दाग 2007 में नीदरलैंड्स के इस स्पिनर डैन वैन बुंगे पर लगा था. इसके बाद इस लिस्ट में स्टुअर्ट ब्रॉड, अकीला धनंजय, कामरान खान और गौड़ी टोका जैसे गेंदबाज भी शामिल हो गए.
इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 ओवर में लगातार 6 छक्के खाने वाले गेंदबाज
साल 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स ने नीदरलैंड्स के इस स्पिनर के एक ओवर में लगातार 6 छक्के ठोके थे. यह पहला मौका था, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगे थे.
साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत के घातक ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज के एक ओवर में 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था. यह पहला मौका था, जब टी20 इंटरनेशनल में किसी गेंदबाज ने 6 गेंदों पर 6 छक्के खाए थे. ब्रॉड आगे चलकर इंग्लैंड के महान गेंदबाज बने. उन्होंने अपने करियर में इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में 344 मैच खेलकर कुल 847 विकेट चटकाए.
(@IPL2025Auction) February 20, 2026
साल 2021 में वेस्टइंडीज के घातक ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय के एक ओवर में लगातार 6 छक्के ठोक दिए थे. 6 छक्कों से ठीक पहले उसी मैच में धनंजय ने हैट्रिक भी ली थी, लेकिन फिर पोलार्ड ने उनकी हालत खराब कर दी. वह टी20 इंटरनेशनल में 6 छक्के खाने वाले पहले स्पिनर बने थे.
(@Superbru) March 4, 2021
साल 2024 में कतर के इस गेंदबाज के खिलाफ नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे. उन्होंने कामरान खान की 6 गेंदों पर लगातार 6 बार गेंद को दर्शकों के बीच भेजा था.
पापुआ न्यू गिनी के इस गेंदबाज के खिलाफ अमेरिका के बल्लेबाज जसकरण मल्होत्रा ने साल 2021 में लगातार छह छक्के लगाए थे. यह एक वनडे मैच था.
साल 2024 में वानुआतु टीम के इस गेंदबाज के खिलाफ समोआ के बल्लेबाज डेरियस विसेर ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए थे. यह मैच का 15वां ओवर था, जिसमें यह ऐतिहासिक कारनामा हुआ था.
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