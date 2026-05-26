भारत के 5 दिग्गज कप्तान... जो आज तक कभी नहीं जीत पाए IPL की ट्रॉफी, तीसरे नंबर वाला जड़ चुका 100 शतक

आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और रोमांचक क्रिकेट लीग है. यहां पैसा, शोहरत और कामयाबी सब मिलती है, लेकिन 'ट्रॉफी' हर किसी के नसीब में नहीं होती. कड़े कंपटीशन से भरी इस लीग का इतिहास पलटकर देखें तो इस लीग में ऐसे 5 भारतीय दिग्गज कप्तान रहे, जिनके नाम के आगे कभी आईपीएल ट्रॉफी का टैग नहीं लगा. इंटरनेशनल क्रिकेट में इन खिलाड़ियों का खूब नाम चला, लेकिन जब बात आईपीएल की आई तो उनका ट्रॉफी का सपना अधूरा ही रह गया.

1. विराट कोहली

विराट कोहली ने साल 2013 से 2021 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी संभाली. उनकी कप्तानी में टीम 2016 के फाइनल में भी पहुंची, जहां उन्हें बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. बतौर बल्लेबाज विराट ने आईपीएल में रनों का अंबार लगाया है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर ट्रॉफी जीतना उनके लिए आज भी एक अधूरा सपना है.

2. सौरव गांगुली

भारतीय क्रिकेट को निडरता सिखाने वाले 'दादा' यानी सौरव गांगुली आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पुणे वॉरियर्स के कप्तान रहे. इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले गांगुली आईपीएल में अपनी कप्तानी का वो जादू नहीं दोहरा सके. उनकी कप्तानी में केकेआर की टीम कभी प्लेऑफ तक का सफर भी तय नहीं कर पाई.

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3. सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक जड़े हैं, इस लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला नाम हैं. सचिन ने आईपीएल के शुरुआती सीजन में मुंबई इंडियंस की कमान संभाली और 2010 में टीम को फाइनल तक ले गए. हालांकि, बतौर कप्तान वह ट्रॉफी नहीं जीत सके, बाद में रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई ने अपने सभी खिताब जीते.

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4. केएल राहुल

केएल राहुल ने आईपीएल में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों की कप्तानी की है. राहुल बतौर बल्लेबाज शानदार रहे हैं. उन्होंने अपनी टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम योगदान दिया है. लखनऊ की टीम में बतौर कप्तान राहुल फेल रहे. अब वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे और शानदार बैटिंग की.

5. ऋषभ पंत

भारतीय टीम के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं. पंत की कप्तानी वाली टीम आईपीएल 2026 में फिसड्डी साबित हुई. इतिहास में पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. इससे पहले पंत ने दिल्ली टीम की भी कप्तानी की है, लेकिन वहां भी खिताब हासिल नहीं हुआ. इंटरनेशनल क्रिकेट में पंत एक बड़ा नाम हैं, लेकिन इन दिनों वहां भी उनका ग्राफ गिरता नजर आ रहा है.