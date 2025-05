Virat Kohli: विराट कोहली की टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास की अटकलों पर किसने क्या कहा? 5 दिग्गजों का रिएक्शन

Virat Kohli: विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की अटकलें जोरों पर हैं. 7 मई को भारत के टेस्ट और वनडे के कप्तान रोहित शर्मा ने रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. इसके कुछ दिन बाद ही विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की खबरें सामने आईं, जिसने फैंस को सदमा दे दिया. दरअसल, 10 मई को नई रिपोर्ट्स आईं, जिसमें बताया गया कि अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने भी बीसीसीआई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने इरादे से अवगत करा दिया है. इन कयासों पर कई दिग्गजों के रिएक्शन आए हैं. आइए 5 दिग्गजों ने कोहली को लेकर क्या कहा? जानते हैं...

विराट के संन्यास की अटकलें

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुकाबिक, 'विराट कोहली ने अपना मन बना लिया है और बोर्ड को सूचित कर दिया है कि वह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं. बीसीसीआई ने उनसे पुनर्विचार करने का आग्रह किया है क्योंकि महत्वपूर्ण इंग्लैंड दौरा आ रहा है. उन्होंने अभी तक अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है.' क्रिकबज की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीसीसीआई कोहली से बातचीत करके उनके रेड बॉल क्रिकेट से दूर जाने के इरादों पर चर्चा करेगी. इसके अलावा रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि भारतीय क्रिकेट के एक प्रमुख व्यक्ति से उम्मीद है कि वह स्टार से मुलाकात करेंगे ताकि उन्हें अपना टेस्ट करियर जारी रखने के लिए मना सकें.

नवजोत सिंह सिद्धू

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि विराट कोहली का संन्यास लेने का इरादा समझ में आता है, लेकिन समय और परिस्थितियां आदर्श नहीं है. खासकर तब जब भारत 20 जून से शुरू होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करने वाला है. अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सिद्धू ने कहा, 'विराट कोहली के इस फैसले - कि वे संन्यास लेना चाहते हैं - ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. हम एक ऐसे दौरे पर जा रहे हैं जो अन्य टेस्ट खेलने वाले देशों के लिए भी सबसे कठिन लिटमस टेस्ट है. मैं क्यों कहता हूँ कि कोहली इंग्लैंड में हमारे 'चमकते कवच में शूरवीर' हो सकते हैं? क्योंकि उनके पास अनुभव है, खासकर रोहित शर्मा के जाने के बाद. आप इंग्लैंड में एक अनुभवहीन टीम नहीं भेज सकते.'

सिद्धू ने आगे कहा, 'उनकी मंशा सही है, उनका उद्देश्य नेक है - कि 'पुरानी व्यवस्था बदलनी चाहिए और उसकी जगह नई व्यवस्था आनी चाहिए. लेकिन समय और अवसर उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत का गौरव और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.'

ब्रायन लारा

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और क्रिकेट के दिग्गज ब्रायन लारा ने भी इस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली की जरूरत है. उनका मानना ​​है कि 36 साल के विराट रिटायर नहीं होंगे. 56 साल के लारा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने पूरे विश्वास के साथ भविष्यवाणी की कि कोहली अपने शेष रेड-बॉल करियर में 60 से ऊपर का औसत बनाए रखेंगे. उन्होंने लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट को विराट की जरूरत है!! उन्हें मना लिया जाएगा. वह टेस्ट क्रिकेट से रिटायर नहीं होने जा रहे हैं. विराट कोहली अपने शेष टेस्ट करियर में 60 से ऊपर का औसत बनाए रखेंगे.'

माइकल क्लार्क

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड कप विजेता कप्तान माइकल क्लार्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि विराट कोहली में अभी भी बहुत सारे टेस्ट रन बचे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह संन्यास नहीं लेंगे उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि अफवाहें सच नहीं होंगी. मेरा मानना ​​है कि विराट में अभी भी बहुत सारे टेस्ट रन हैं और जिस भी टीम में वह है, वह बेहतर टीम है.'

अंबाती रायडू

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और ब्रॉडकास्टर अंबाती रायडू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अनुभवी विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास न लेने का आग्रह किया. 39 साल के रायडू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टीम इंडिया को उनकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है. उन्होंने लिखा, 'विराट कोहली कृपया संन्यास न लें. भारतीय टीम को आपकी पहले से कहीं ज़्यादा जरूरत है. आपके पास अभी बहुत कुछ है. टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए आपके बिना टेस्ट क्रिकेट वैसा नहीं रहेगा. कृपया पुनर्विचार करें.'

Virat Kohli please don’t retire.. The Indian team needs you more than ever. You have so much more in the tank. Test cricket will not be the same without you walking out to battle it out for Team India.. Please reconsider..

— ATR (@RayuduAmbati) May 10, 2025