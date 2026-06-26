Unbreakable Cricket Record: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. टीम में कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं. हर खिलाड़ी डेब्यू को यादगार बनाने की उम्मीद लेकर मैदान में उतरता है. आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव जैसे नए नाम जुड़े, जिनके डेब्यू के चर्चे तेज हैं. इस बीच बीच हम आपको टी20 डेब्यू के एक महारिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अजूबा भी कहें तो गलत नहीं होगा.
भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ के खिलाफ 2 मैच की टी20 सीरीज खेलने जा रही है. पहला मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू होगा जबकि दूसरा मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा. इस सीरीज में गेंदबाजों में प्रिंस यादव टी20 डेब्यू कर सकते हैं जबकि बल्लेबाजों में वैभव अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत कर सकते हैं. हम बात गेंदबाजी के डेब्यू रिकॉर्ड की कर रहे हैं, जिसमें 2 ही ओवर में एक बॉलर ने विकेटों की झड़ी लगा दी थी.
साल 2020 में टी20 डेब्यू पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना. मलेशिया और हॉन्ग-कॉन्ग का मुकाबला था, बारिश से प्रभावित इस मैच में मलेशिया के स्पिन गेंदबाज खजार हयात का डेब्यू हुआ. हयात ने शानदार अंदाज में डेब्यू किया. महज 61 रन के स्कोर पर हॉन्ग-कॉन्ग की टीम ने अपने 8 बल्लेबाजों को खो दिया. इस मुकाबले में मलेशिया ने डीएलएस के जरिए 21 रन से जीत दर्ज की.
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हॉन्ग-कॉन्ग के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी छूने में कामयाब नहीं हुए. हयात के सामने बल्लेबाज रनों की भीख मांगते दिखे. उन्होंने महज 2 ओवर में ही पंजा खोल दिया था, इतना ही नहीं, उनकी इकोनमी 2 की देखने को मिली थी. अब बात करें भारत की तो बरिंदर सरन ने साल 2016 में अपने टी20 डेब्यू पर 4 विकेट झटटकर रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद भी उनका करियर महज 2 मैच में खत्म हो गया.
|खिलाड़ी (Player)
|ओवर (Overs)
|मेडन (Mdns)
|रन (Runs)
|विकेट (Wkts)
|इकोनॉमी (Econ)
|टीम (Team)
|विपक्षी टीम (Opposition)
|मैदान (Ground)
|मैच की तारीख (Match Date)
|स्कोरकार्ड (Scorecard)
|खिजार हयात (Khizar Hayat)
|2.0
|0
|4
|5
|2.00
|मलेशिया
|बनाम हांगकांग
|कुआलालंपुर
|20 Feb 2020
|T20I # 1044
|ए नंदा (A Nanda)
|2.3
|0
|6
|5
|2.40
|लक्ज़मबर्ग
|बनाम तुर्की
|इल्फोव काउंटी
|29 Aug 2019
|T20I # 868
|इलियास सनी (Elias Sunny)
|4.0
|1
|13
|5
|3.25
|बांग्लादेश
|बनाम आयरलैंड
|बेलफास्ट
|18 Jul 2012
|T20I # 249
|हसन महमूद (Hassan Mehmood)
|3.5
|0
|14
|5
|3.65
|स्वीडन
|बनाम डेनमार्क
|ब्रोंडबी
|14 Aug 2021
|T20I # 1223
|आर साकुराानो-थॉमस (R Sakurano-Thomas)
|4.0
|0
|17
|5
|4.25
|जापान
|बनाम इंडोनेशिया
|सानो
|9 Oct 2022
|T20I # 1810