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12 गेंद में खोल दिया पंजा... T20 इंटरनेशनल डेब्यू का अटूट रिकॉर्ड, कौन था बेरहम गेंदबाज?

Unbreakable Cricket Record: हर खिलाड़ी डेब्यू को यादगार बनाने की उम्मीद लेकर मैदान में उतरता है. हम आपको टी20 डेब्यू के एक महारिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अजूबा भी कहें तो गलत नहीं होगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 26, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:23 AM IST
12 गेंद में खोल दिया पंजा... T20 इंटरनेशनल डेब्यू का अटूट रिकॉर्ड, कौन था बेरहम गेंदबाज?
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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