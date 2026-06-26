Unbreakable Cricket Record: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. टीम में कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं. हर खिलाड़ी डेब्यू को यादगार बनाने की उम्मीद लेकर मैदान में उतरता है. आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव जैसे नए नाम जुड़े, जिनके डेब्यू के चर्चे तेज हैं. इस बीच बीच हम आपको टी20 डेब्यू के एक महारिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अजूबा भी कहें तो गलत नहीं होगा.