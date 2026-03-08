W W W W W: 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट...इस गेंदबाज ने बदल दिया 254 साल का इतिहास, पहली बार हुआ ये चमत्कार

5 wickets in 5 balls: न्यूजीलैंड के घरेलू टूर्नामेंट प्लंकेट शील्ड में वो कमाल हो गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था. 8 मार्च 2026 के दिन 30 साल के तेज गेंदबाज ने 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट लेकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.
5 wickets in 5 balls: क्रिकेट की रिकॉर्डबुक में कई कमाल दर्ज हैं, जो हर किसी को हैरान कर देते हैं. एक ऐसा ही रिकॉर्ड 8 मार्च 2026 को बन गया है. एक गेंदबाज ने 5 बॉल पर लगातार 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया है. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के 254 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी बॉलर ने एक ओवर की 5 बॉल पर लगातार 5 विकेट निकाले हैं. ये कारनामा न्यूजीलैंड की धरती पर हुआ है. यहां खेले जा रहे घरेलू टूर्नामेंट 'प्लंकेट शील्ड' में एक 30 साल के तेज गेंदबाज ने यह चमत्कार करके सालों का इतिहास बदल दिया है.
5 बॉल पर लगातार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम ब्रेट रेंडेल है, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ 5 गेंदों पर 5 विकेट चटकाकर विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी है. उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर सिर्फ 9 रन पर आधी विपक्षी टीम चित हो गई. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रेट रेंडेल ने एक ही सेशन में 8 ओवर में 7 विकेट चटकाए, जिसमें यह पांच विकेट वाला जादुई स्पेल शामिल था. मतलब ये कि उनकी बॉलिंग के सामने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का टॉप ऑर्डर तबाह हो गया.
खास बात ये है कि ब्रेट रेंडेल पहले नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेल चुके हैं और अब इसी टीम के खिलाफ कातिलाना गेंदबाजी का नजारा पेश किया है. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट इतिहास का ये पहला मौका है जब किसी भी बॉलर ने लगातार 5 बॉल पर 5 विकेट निकाले हैं.
ब्रेट रेंडेल ने अपने दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर एक शिकार किया. फिर अगले ओवर की पहली 4 गेंदों पर लगातार 4 शिकार कर लिए. 5 में से 3 विकेट उन्होंने क्लीन बोल्ड करके लिए, जबकि 2 बैटर्स को कैच कराया. उनके इस स्पेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
नेपियर के मैकलीन पार्क में खेले जा रहे इस मुकाबले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 373 रन बनाए थे. जवाब में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की टीम सिर्फ 82 रनों पर सिमट गई, क्योंकि उसके 6 विकेट तो सिर्फ 9 रनों पर गिर गए थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्दर्न की टीम के सिर्फ 2 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके.
