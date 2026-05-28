क्रिकेट की दुनिया के 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स... जिन्हें तोड़ना नामुमकिन, पर बिहार के वैभव सूर्यवंशी तोड़ देंगे

बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी बीती रात यानी बुधवार को क्रिस गेल के सबसे तेज IPL शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से बाल-बाल चूक गए. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को मुल्लांपुर (चंडीगढ़) में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान महज 29 गेंदों पर 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन की विस्फोटक पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी के नाम IPL इतिहास का सबसे तेज शतक दर्ज होते-होते रह गया. IPL इतिहास का सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम दर्ज है. क्रिस गेल ने साल 2013 में महज 30 गेंदों में शतक लगा दिया था. वैभव सूर्यवंशी 29 गेंद पर शतक जड़ देते, लेकिन वह प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर स्मरन रविचंद्रन को कैच देकर 97 रन पर आउट हो गए.

वैभव सूर्यवंशी तोड़ देंगे ये 5 असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

दुनियाभर के गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी से खौफ खाते हैं. वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा. वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च 2026 को 15 साल के हो गए थे, तो अब वह ICC के नियम के मुताबिक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने के योग्य हैं. क्रिकेट की दुनिया में ऐसे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इन 5 रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इन 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर-

1. ODI में 264 रनों की पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी में वो काबिलियत और दमखम है कि वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के बाद 264 रनों की व्यक्तिगत पारी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. फिलहाल यह वर्ल्ड रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है. रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में ऐतिहासिक 264 रनों की पारी खेली थी. आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.

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2. T20I में 27 गेंदों पर शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान के नाम पर दर्ज है. साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. वैभव सूर्यवंशी में दमखम है कि वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के बाद 27 गेंदों पर शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

3. वनडे इंटरनेशनल में तीन दोहरे शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. वैभव सूर्यवंशी में वो काबिलियत और दमखम है कि वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के बाद रोहित शर्मा के 3 दोहरे शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

4. एक ओवर में लगातार 7 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी एक ओवर में लगातार 7 छक्के ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. भारत के धाकड़ बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ क्रिकेट इतिहास के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक ओवर में लगातार 7 छक्के ठोके हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. ऋतुराज गायकवाड़ इस ओवर में लगातार 7 छक्के इसलिए जड़ पाए, क्योंकि गेंदबाज ने इस दौरान एक नो बॉल भी फेंकी थी. ऋतुराज गायकवाड़ ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह की बखियां उधेड़ कर रखी दी. शिवा सिंह ने इस ओवर में 1 नो बॉल समेत कुल 7 गेंदें फेंकी. इन सभी 7 गेंदों पर ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 7 छक्के जड़ दिए. शिवा सिंह के इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने कुल 43 रन बटोर लिए. ऋतुराज गायकवाड़ का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी तोड़ सकते हैं.

5. T20 क्रिकेट में 1000 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 1056 छक्के उड़ाए हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपने करियर के आखिरी पड़ाव तक टी20 क्रिकेट में क्रिस गेल के 1056 छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में 12 की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है. संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर थे. वैभव सूर्यवंशी ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं. वैभव सूर्यवंशी समय-समय पर अपने खेल के बारे में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर से सलाह लेते हैं.